La Citadelle riposte après que Mamdani a cité le penthouse de Griffin dans une vidéo

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La Citadelle de Ken Griffin s'est opposée à Zohran Mamdani après que le maire de New York a cité le penthouse de l'investisseur milliardaire dans le cadre de sa campagne visant à taxer les riches propriétaires immobiliers de la ville.

Mamdani, un socialiste démocrate, a filmé la semaine dernière une vidéo intitulée "Happy Tax Day, New York. Nous taxons les riches", devant le penthouse de Griffin.

Le fonds spéculatif Citadel, basé à Miami, s'est opposé à la tentative de M. Mamdani d'utiliser le nom de M. Griffin dans le cadre de sa campagne visant à taxer les personnes résidant à l'extérieur de l'État et possédant des résidences à New York, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance.

"Il est honteux qu'il ait utilisé le nom de Ken comme exemple de ceux qui, soi-disant, ne supportent pas leur juste part des charges associées aux dépenses souvent coûteuses et inutiles de la ville de New York", a déclaré Gerald Beeson, directeur des opérations de Citadel, dans le mémo.

Les directeurs et les membres de l'équipe de Citadel ont payé près de 2.3 milliards de dollars d'impôts à la ville et à l'État au cours des cinq dernières années, a écrit M. Beeson.

Le bras de fer entre les deux parties intervient alors que la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a proposé la semaine dernière une nouvelle taxe sur les résidences secondaires d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars, que M. Mamdani a soutenue. Cette taxe dite "pied-à-terre" vise à soutenir les efforts de M. Mamdani pour combler le déficit budgétaire de la ville de New York.

M. Griffin, fondateur et directeur général de Citadel, a payé 238 millions de dollars en 2019 pour un condominium en attique surplombant Central Park à Manhattan, une transaction qui a établi un record pour la vente d'une maison aux États-Unis à l'époque.

M. Beeson a également évoqué la possibilité que l'entreprise n'aille pas de l'avant avec son grand projet de construction à Midtown Manhattan.

"Nous sommes sur le point de commencer le réaménagement du 350 Park Avenue, ce qui créera 6.000 emplois hautement rémunérés dans le secteur de la construction et soutiendra la création de plus de 15.000 emplois permanents dans le centre de New York. Le projet - si nous allons de l'avant - entraînera des dépenses de plus de 6 milliards de dollars", a déclaré M. Beeson.

"Nous comprenons que notre travail acharné et notre succès nous font parfois la cible de la rhétorique politique. Mais cela ne doit pas diminuer la fierté que nous éprouvons à créer des entreprises qui continueront à aider la ville de New York à prospérer dans les décennies à venir."