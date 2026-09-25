La chute vertigineuse des obligations japonaises freine la ruée vers le rapatriement des capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les spéculateurs ont adopté une position longue nette sur le yen début septembre

* Les grands investisseurs locaux attendent que les taux atteignent leur pic avant de se retirer

* Le changement de répartition du GPIF est un facteur imprévisible susceptible d’accélérer les flux

par Ankur Banerjee, Kevin Buckland et Saqib Iqbal Ahmed

Le retour des capitaux japonais vers le pays a commencé , mais un rapatriement bien plus important d’actifs détenus à l’étranger est freiné par l’incertitude quant au niveau maximal qu'atteindront les rendements obligataires japonais et à l’ampleur des hausses de taux d’intérêt que la banque centrale devra encore opérer.

La Banque du Japon a probablement pris pour l’instant des mesures suffisantes pour écarter une nouvelle vague de paris spéculatifs contre la devise , grâce à une hausse des taux la semaine dernière, à des engagements de lutte contre l’inflation et, selon certaines informations, à une intervention sur le marché des changes.

Pourtant, les grands investisseurs restent réticents à s’engager massivement dans les obligations nationales alors que les rendements continuent de grimper et que les décideurs politiques ne donnent que peu d’indications sur l’ampleur de la hausse des taux à venir. Deux votes dissidents « colombe » lors de la réunion de la semaine dernière et une nouvelle vague de ventes d’obligations cette semaine n’ont fait que renforcer l’incertitude.

Cette prudence ralentit le rapatriement des capitaux, laissant pour l’instant l’un des plus grands réservoirs mondiaux de capitaux étrangers largement immobilisés à l’étranger et limitant l’ampleur d’un rebond soutenu du yen, qui pourrait avoir des répercussions considérables sur les marchés mondiaux.

« Le carry trade lié aux capitaux à court terme a déjà été dénoué; celui lié aux capitaux à long terme n’a pas encore commencé », a déclaré Shoki Omori, stratège en titres à revenu fixe chez Deutsche Bank à Tokyo.

« Ce qui reste est d’ordre structurel: les fonds de pension japonais… et les ménages détenant des actifs à l’étranger non couverts », ce qui signifie pour le yen que l’ère des baisses incessantes est peut-être révolue, mais qu’une tendance durable au renforcement n’a pas encore commencé.

Le yen a cédé la majeure partie de ses gains importants enregistrés début septembre et s’échangeait vendredi à près de 159 pour un dollar, non loin du niveau de 157, qui correspond à la médiane des prévisions à six mois des analystes interrogés par Reuters au début du mois.

Cette évolution laisse le yen en baisse d’environ 1 % seulement sur l’année, bien qu’après des années de pertes, il ait atteint en juillet son plus bas niveau depuis près de quatre décennies, à un peu moins de 164 pour un dollar.

Les données montrent que les vendeurs à découvert se sont retirés parallèlement à l’évolution des cours, les positions spéculatives sur le yen étant passées d’une forte position courte nette à la plus forte position longue nette depuis juillet 2025, à 9,7 milliards de dollars, en l’espace des deux premières semaines de septembre seulement.

Selon les analystes, un autre défi pour le yen réside dans le fait que les principales banques centrales ont presque toutes commencé à relever leurs taux pour contrer les pressions inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient, ce qui laisse penser que les écarts de taux d’intérêt avec le Japon ne devraient pas se réduire de sitôt.

« PERSONNE NE VEUT ATTRAPER LE COUTEAU QUI TOMBE »

Le calcul obligataire qui incite les Japonais à conserver davantage de liquidités dans leur pays est simple: les rendements des obligations d’État japonaises (JGB) à 10 ans de référence JP10YTN=JBTC ont bondi de deux points de pourcentage en moins de deux ans pour atteindre leur plus haut niveau depuis 30 ans, au-dessus de 3 %, ce qui réduit l’attrait de la dette étrangère.

Selon Omori de Deutsche, une position couverte sur les bons du Trésor rapporte moins à un investisseur japonais que les obligations nationales.

Les investisseurs ont acheté 4 800 milliards de yens de dette souveraine le mois dernier, ce qui représente le plus gros achat net en trois mois, selon l’analyse de Barclays des données de l’Association japonaise des courtiers en valeurs mobilières, les banques et les assureurs figurant parmi les acheteurs.

HSBC estime que les banques japonaises ont vendu environ 70 milliards de dollars d’obligations étrangères cette année, contre 35 milliards de dollars d’achats l’année dernière, un recul ressenti sur l’ensemble des marchés, de l’Europe à l’Australie.

Pourtant, les assureurs vie, qui détiennent 438 600 milliards de yens (2 780 milliards de dollars) d’actifs, agissent lentement et l’ampleur d’un éventuel rééquilibrage de leurs allocations n’apparaît pas clairement dans les chiffres globaux des portefeuilles publiés par l’Association japonaise des assureurs vie.

« Nous n'en sommes qu'aux prémices du rapatriement des capitaux japonais », a déclaré Aaron Hurd, gestionnaire de portefeuille senior au sein du groupe de gestion des devises chez State Street Global Advisors.

« Je pense que le mouvement de rapatriement pourrait commencer à s’accélérer en 2027 », a-t-il ajouté. « Il est très important que les investisseurs aient le sentiment que les rendements japonais ont atteint leur pic. Personne ne veut attraper un couteau qui tombe. »

Ce calcul pourrait changer rapidement. Le ministre japonais des Finances a encouragé le Fonds de pension public (GPIF), dont les actifs s’élèvent à 1 800 milliards de dollars, à augmenter ses allocations sur les marchés locaux, et les analystes estiment qu’un revirement de ce fonds pourrait inciter d’autres acteurs à faire de même.

« Si le GPIF l’officialise, ou si nous constatons à partir de données concrètes que la part des obligations d’État japonaises (JGB) dans son portefeuille a effectivement augmenté… cela va contraindre les autres investisseurs nationaux à modifier eux aussi leurs allocations sur le marché intérieur, s’ils ne l’ont pas déjà fait », a déclaré Paresh Upadhyaya, directeur de la stratégie de marché chez Pioneer Investments.

Toutefois, alors que les rendements américains progressent parallèlement aux anticipations d’un nouveau resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale, la Banque du Japon pourrait avoir du mal à suivre le rythme ou à susciter une remontée durable du yen.

« Tant que la situation ne se sera pas stabilisée, ce n’est probablement pas le bon moment pour que la Banque du Japon prenne une nouvelle mesure de resserrement, ni pour que le marché des changes dénoue ses positions dollar/yen », a déclaré Naka Matsuzawa, stratège macroéconomique en chef chez Nomura Securities.

« Ce qu’il faudrait, c’est que des investisseurs à long terme commencent à entrevoir la fin de la neutralisation des taux d’intérêt par la Banque du Japon et se mettent à rapatrier leurs fonds – cela pourrait, je pense, faire grimper le yen au-delà de 150. Mais ce n’est pas encore le moment. »

(1 dollar = 157,8700 yens)