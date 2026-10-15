La chute du secteur technologique mondial s'essouffle

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par Jamie McGeever

La chute des valeurs liées à l’IA s’est considérablement accélérée en Asie jeudi, en raison des craintes grandissantes concernant le système de financement opaque et circulaire qui alimente le développement de la révolution de l’intelligence artificielle, même si cette tendance s’est estompée pendant les séances européennes et américaines . Néanmoins, les flux vers les valeurs refuges ont permis aux bons du Trésor américain de connaître l’une de leurs meilleures journées depuis des mois, malgré une hausse étonnamment forte de l’inflation des prix à la production aux États-Unis .

À lire aujourd’hui

* La chute de CoreWeave met en lumière le fardeau croissant de la dette derrière le boom de l’IA

* Les inquiétudes liées au crédit dans le secteur de l’IA propulsent l’assurance contre le défaut de paiement à un niveau record

* Le boom des investissements dans l’IA pourrait masquer les failles de l’économie américaine: Mike Dolan

* Les prix à la production américains enregistrent leur plus forte hausse en quatre ans et demi; le prix élevé de l’essence stimule les ventes au détail

* La volonté de Warsh de voir la Fed rester discrète se heurte à une vive opposition

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * BOURSE: L'Asie dans le rouge, la Corée du Sud recule de 7,5% à son plus bas niveau depuis six mois, le Japon perd 5%. L'indice britannique progresse de 1% pour atteindre son plus haut niveau depuis sept semaines. Le Nasdaq gagne 0,1%, le S&P 500 0,3% et le Dow Jones 1%. * SECTEURS/ACTIONS: Huit secteurs du S&P 500 en hausse, trois en baisse. Technologie: -0,5%, énergie: -1,5%, santé: +2%. CoreWeave: +6,5%, Nike: +5%. Hewlett Packard et Dell: -7%. * MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar recule, enregistrant sa plus forte baisse en six semaines. Le franc suisse affiche la plus forte hausse (+1%); le real brésilien enregistre la plus forte baisse (-1,5%). * OBLIGATIONS: le rendement du Bund recule de 11 points de base à 3,35%, son plus bas niveau depuis plus d’un mois. Le rendement des obligations américaines à 10 ans recule de 10 points de base à 5,08%, la courbe s’aplatit. CoreWeave et d’autres obligations d’entreprises liées à l’IA progressent. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole en ordre dispersé — Brent stable, WTI +3%. Or +1%, argent +3%.

Sujets d'actualité du jour:

L'argent fantôme

Le marché mondial de l’IA traverse une période de forte turbulence. Le KOSPI sud-coréen , l’un des 10 principaux indices mondiaux, a perdu 20% de sa valeur en à peine une semaine, et jeudi, le Nikkei japonais a chuté de 5%. Les obligations CoreWeave 2032, émises il y a à peine quatre mois, sont passées sous la barre des 80 cents pour un dollar, un seuil généralement considéré comme celui de la dette en difficulté, et le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des grandes entreprises américaines spécialisées dans l’IA a grimpé en flèche pour atteindre des niveaux records.

Comme toujours, les marchés du crédit sont susceptibles de devancer les marchés actions, et le risque d’un cercle vicieux auto-réalisateur ne peut être ignoré: les ventes massives sur certains titres jettent une ombre sur les crédits plus sains, tandis que les déclassements et la perte des notations « investment grade » pourraient entraîner de nouvelles ventes. Tout cela alors que les liquidités ont été épuisées et que les dépenses d’investissement sont de plus en plus financées par l’endettement, le crédit privé et les emprunts hors bilan. Nous n’en sommes pas encore à un point de crise — comme en témoigne le rebond des actions et des obligations américaines aujourd’hui — mais la vigilance s’impose.

Les obligations restent les obligations

Les dernières données montrent que l’inflation des prix à la production aux États-Unis s’avère plus forte que prévu, à l’instar de l’IPC la veille; le brut WTI bondit de 3% supplémentaires et les bons du Trésor se redressent. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout compte tenu de la forte activité observée sur les marchés obligataires ces dernières semaines, mais cela montre que la fin de l’attrait des bons du Trésor en tant que valeur refuge a été grandement exagérée.

Jeudi a été l’une des meilleures journées de l’année pour les bons du Trésor, en particulier pour les échéances de 10 ans et plus. La question est de savoir s’il s’agit d’un mouvement de réaction instinctive, ou si la volatilité persistante des actions et la faiblesse de la dette d’entreprise liée à l’IA rappelleront aux investisseurs que le meilleur moyen de se couvrir, de diversifier et de protéger leur capital reste l’actif traditionnel "sans risque"? Des rendements nominaux garantis supérieurs à 5% semblent en effet tentants.

Rotation, rotation, rotation

La résilience de Wall Street jeudi était assez remarquable, compte tenu de la violence de la correction dans le secteur technologique en Asie et du poids du sentiment négatif à l’ouverture de la séance. Les actions des fabricants de puces ont chuté pour la septième journée consécutive, leur plus longue série de baisses en quatre ans, mais le Nasdaq a légèrement progressé et, plus impressionnant encore, le Dow Jones a gagné 1% pour atteindre son plus haut niveau en un mois.

Alors que la saison des résultats aux États-Unis bat son plein, l’attention se portera sur le secteur technologique. La barre des attentes est placée haut, et si elle n’est pas franchie, les investisseurs pourraient décider d’accélérer la rotation vers d’autres secteurs. Combien de temps durent les rotations hors du secteur technologique? Selon la Deutsche Bank, depuis mi-2024, la durée moyenne d’une rotation est de 67 jours et la médiane de 59 jours. En ce qui concerne les baisses enregistrées par le secteur technologique au cours de ces périodes, la moyenne s’établit à 16,6% et la médiane à 14,6%.

Quels événements pourraient influencer les marchés demain?

* Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok; interventions de plusieurs responsables, dont le président de la Fed, Kevin Warsh, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey

* Commerce extérieur de la zone euro (août)

* Inflation dans la zone euro (septembre, chiffres définitifs)

* Prix à l'importation aux États-Unis (septembre)

* Production industrielle américaine (septembre)

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