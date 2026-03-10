La chute du pétrole redonne de l'élan aux marchés européens
Aux Etats-Unis, le vert est également au rendez-vous avec un Dow Jones en croissance de 0,48%, vers 17h45.
Toutefois, en dépit du recul des indices de volatilité et des cours du pétrole, les investisseurs continuent d'afficher une certaine prudence. Donald Trump a déclaré hier soir que la guerre au Moyen-Orient était "pratiquement terminée". L'Iran a toutefois averti qu'une reprise des négociations sur son programme nucléaire était peu probable et qu'il poursuivrait son blocus pétrolier dans la région.
Le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a par ailleurs indiqué que ce mardi devrait être la journée la plus intense des frappes contre l'Iran.
Après avoir frôlé les 120 dollars au pic des tensions, le Brent perd 0,45% à 89,16 USD. Son homologue américain, le WTI, abandonne 4,33% à 84,76 USD.
"Dans ce onzième jour de conflit, nous ne sommes pas dans la même configuration qu'en 2022, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine", assure Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. "Nous étions face à la fois à un choc d'offre (rupture des approvisionnements gaziers) et de demande (forte consommation dans la foulée de la Covid) qui ont abouti à une hausse généralisée des prix. Dans certains pays, comme l'Allemagne, cela a même conduit à une boucle prix-salaire. Dans une telle situation, les banques centrales n'avaient pas d'autre choix que d'augmenter les taux directeurs. Elles l'ont fait, massivement parfois. Actuellement, il s'agit uniquement d'un choc d'offre dont l'ampleur est encore incertaine. En théorie, les banques centrales ont plutôt pour habitude de ne pas y prêter trop attention. Elles n'ont pas les outils nécessaires pour faire face. En règle générale, elles patientent en attendant que celui-ci s'estompe ou disparaisse", détaille l'analyste.
Des valeurs en mouvement
Dans l'actualité des sociétés, Schneider Electric ( 4,04%) a été soutenu par une note de Goldman Sachs qui a relevé son objectif de cours sur le titre, de 294 à 322 euros tout en maintenant sa recommandation à l'achat.
Renault ( 0,39%) a bénéficié de la présentation de son nouveau plan stratégique baptisé "futuREady"
De son côté, Séché Environnement ( 6,78%) a bondi au lendemain de sa publication annuelle, le spécialiste du traitement des déchets visant un redressement de sa rentabilité en 2026.
Ailleurs en Europe, le groupe aérien allemand Lufthansa ( 7,89%) s'est distingué en ajustant rapidement son offre en ajoutant plusieurs liaisons vers l'Asie et l'Afrique afin de répondre à un net regain de la demande. Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a chuté de plus de 10% après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance organique pour l'année sur fond d'incertitudes géopolitiques.
L'inflation américaine en ligne de mire
Sur le front des statistiques, les ventes de logements anciens sont ressorties meilleures que prévu en février, passant de 4,02 millions unités à 4,09 millions, là où le consensus ciblait 3,89 millions. En France, le déficit commercial s'est nettement réduit en janvier 2026, à 1,84 MdEUR contre 4,30 MdsEUR en décembre 2025, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires publiées par Bercy.
En Allemagne, l'excédent commercial s'est établi à 21,2 MdsEUR en janvier 2026, après 17,4 MdsEUR le mois précédent, d'après les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.
L'inflation américaine sera à surveiller demain avant la publication de l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, vendredi.
Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,31% à 1,1654 USD.
