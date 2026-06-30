La chute des valeurs technologiques ravive les craintes d'une bulle sur le marché boursier américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indicateur de risque de bulle de BofA signale un danger pour les semi-conducteurs et le secteur technologique

* L'indicateur Buffett a atteint 218 % au premier trimestre, un niveau proche du record de 219 % enregistré au trimestre précédent

* Le ratio cours/chiffre d'affaires du S&P 500 s'établit à 3,22, contre une moyenne à long terme de 1,84, selon les données de LSEG

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par Saqib Iqbal Ahmed

La flambée des valorisations boursières, les fluctuations spectaculaires de la valeur de marché des entreprises pesant plus d’un billion de dollars, ainsi que les fortes vagues de ventes ont alimenté des inquiétudes croissantes quant à l’existence d’une bulle sur certains segments du marché boursier américain.

Les investisseurs se montrent depuis longtemps sceptiques face aux gains astronomiques enregistrés par les valeurs de l’IA et des semi-conducteurs, se demandant si Wall Street n’est pas en train de gonfler une nouvelle bulle spéculative. Ces craintes se sont intensifiées la semaine dernière après la forte chute des valeurs technologiques, sous l’effet des inquiétudes liées aux dépenses en IA financées par l’endettement et des appréhensions concernant une Réserve fédérale américaine adoptant une politique monétaire restrictive .

Les cours se sont stabilisés, les investisseurs estimant que le sentiment de marché, l’élargissement de la participation au marché et la solidité des résultats soutiennent la reprise — mais les inquiétudes persistent.

LES INDICATEURS DE FRAGILITÉ DU MARCHÉ EN HAUSSE

« Si l’on examine la situation sous l’angle des valorisations, des positions et du sentiment… tous les indicateurs d’asymétrie et de risque sont au orange », a déclaré Oliver Shale, spécialiste des investissements aux États-Unis chez Ruffer, société basée au Royaume-Uni.

Certains indicateurs de valorisation ont atteint des sommets quasi-records, tandis que certains indicateurs de confiance sont au plus haut.

« Cela ne signifie pas pour autant que la fin est proche, mais il s’agit d’une configuration fragile pour n’importe quel marché », a ajouté M. Shale.

En effet, l’indicateur de risque de bulle (Bubble Risk Indicator) développé par BofA Global Research, qui note les actifs sur une échelle de 0 à 1 (1 correspondant à une évolution des cours extrême de type bulle), s’établit à 0,91 pour le secteur des semi-conducteurs du PHLX et à 0,82 pour l’indice Technology Select Sector .IXT .

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES VALORISATIONS La valorisation du marché boursier américain a atteint des niveaux historiquement associés à des replis majeurs, selon l’indicateur Buffett — du nom de l’investisseur Warren Buffett .

Cet indicateur, qui compare la capitalisation boursière totale des États-Unis au produit intérieur brut, s’est établi à 218 % au premier trimestre, soit tout près du record de 219 % atteint au trimestre précédent.

Le ratio cours/chiffre d’affaires du S&P 500 s’établit actuellement à 3,22, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG. Ce chiffre est bien supérieur à sa moyenne historique à long terme de 1,84, ce qui indique que les valorisations du marché sont tendues.

« Presque tous les indicateurs de valorisation du S&P 500 sont à des niveaux jamais atteints, à l’exception peut-être des ratios cours/bénéfice », a déclaré Mark Spiegel, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Stanphyl Capital Partners.

Si le ratio cours/bénéfice du S&P 500, l’indicateur de valorisation le plus largement cité pour les actions, n’a pas atteint les niveaux extrêmes observés lors des bulles boursières passées — grâce notamment à une croissance robuste des bénéfices —, certains investisseurs restent sceptiques.

« Il existe un argument solide selon lequel le "E" (bénéfices) de ces ratios représente en soi une bulle insoutenable », a déclaré M. Spiegel.

Le ratio cours/bénéfice du S&P 500 s’établit à 20,2 fois les bénéfices attendus sur 12 mois, contre 25,2 lors de la bulle Internet, selon LSEG Datastream.

La flambée de la demande de puces pour l’IA a fait émerger de grands gagnants du côté de l’offre, mais des doutes persistent quant aux rendements pour ceux qui paient la note.

« Ceux qui vendent les pioches et les pelles sont dans une situation incroyablement favorable. Ceux qui les achètent doivent encore prouver que les milliards et les milliards de dollars qu’ils dépensent en valent la peine », a déclaré JJ Kinahan, responsable de l’expansion du marché de détail et des produits d’investissement alternatifs chez Cboe Global Markets, dans une note.

LES INDICATEURS DE SENTIMENT ENVOIENT DES SIGNAUX MIXTES

Les indicateurs de confiance et de positionnement sont plus mitigés.

L’enquête mondiale menée en juin par BofA auprès des gestionnaires de fonds a montré que les investisseurs restaient optimistes, même si le sentiment s’est légèrement affaibli par rapport au mois de mai.

Dans la dernière enquête de l’American Association of Individual Investors (AAII) sur le sentiment des investisseurs, les opinions baissières ont sensiblement reculé tandis que le sentiment haussier a bondi, portant l’écart entre haussiers et baissiers à 8,8 % — un niveau supérieur à sa moyenne historique de 6,5 % pour la deuxième fois seulement en 20 semaines. Ce chiffre est bien en deçà de son pic de 44,2 %, ce qui ne laisse entrevoir aucun signe d’euphorie.

Certains investisseurs tirent également du réconfort de la récente diversification des valeurs en tête du marché. Après avoir atteint un pic d’environ 14 points de pourcentage début 2026, l’écart entre l’indice S&P 500 “ .SPX ” et son homologue à pondération égale “ .SPXEW ” s’est progressivement réduit au cours des dernières séances, s’établissant désormais à environ 3 points, ce qui signale une diversification significative de la reprise.

« Il faut s’alarmer lorsque le sentiment et les positions atteignent des niveaux extrêmes, ce qui n’est pas le cas actuellement », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Même si le marché ne semble pas encore crier au danger, les investisseurs auraient tout intérêt à rester prudents et à diversifier leurs placements, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

« Il semble en effet que trop de gens partent du principe que les marges confortables et les taux de croissance élevés sont là pour durer, alors que je suis un peu plus sceptique quant à ces perspectives. »