La chute des technologies de l'information affecte les actions indiennes ; les indices de référence devraient connaître une baisse hebdomadaire

13 février - ** Les actions indiennes ont baissé vendredi, les indices de référence perdant environ 1 % chacun, alors que la déroute des technologies de l'information s'aggrave en raison des inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle et de l'affaiblissement des espoirs d'une baisse des taux américains à court terme

** Les 16 principaux secteurs sont en baisse

** Le secteur des technologies de l'information .NIFTYIT a perdu jusqu'à 5 % au cours de la séance, avant de réduire ses pertes; dernière baisse: 1,5 %

** Dix composantes de Nifty IT ont perdu plus de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière en février, alors que la poussée d'Anthropic et de Palantir dans le domaine de l'IA fait craindre une baisse des revenus et un modèle d'entreprise à forte intensité de main-d'œuvre

** L'immobilier .NIFTYREAL chute de 2,2% sur les craintes qu'un ralentissement de l'embauche dans les technologies de l'information puisse nuire à la demande de logements dans les grandes villes

** Les métaux .NIFTYMET chutent de 3%, entraînés par une baisse de 6% de Hindalco HALC.NS après la publication d'une baisse des bénéfices du trimestre de décembre

** La vente s'étend aux marchés plus larges avec les petites capitalisations .NIFSMCP100 et les moyennes capitalisations

.NIFMDCP100 en baisse de 1,4 % et 1,2 % respectivement

** Le déclin de la séance devrait entraîner le Nifty

.NSEI , le Sensex .BSESN vers des pertes hebdomadaires, alors que les indices de référence abandonnent les gains antérieurs sur l'optimisme concernant l'accord commercial avec les États-Unis

** Les autres marchés asiatiques .MIAPJ0000PUS chutent de 1,1%, suivant la chute des actions de Wall Street dans la nuit, alors que la vente des technologies s'intensifie MKTS/GLOB