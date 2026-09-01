La chute des obligations s'accentue et les actions reculent, alors que les cours du pétrole attisent les craintes inflationnistes

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(Mise à jour des cours, ajout des données sur l'inflation dans la zone euro)

* Le rendement des obligations japonaises à 10 ans atteint 3 % pour la première fois depuis 1996

* Les actions reculent, les contrats à terme américains perdant 0,6 %, alors que les coûts d'emprunt augmentent

* Shein recule après des débuts en demi-teinte à Hong Kong

par Satoshi Sugiyama, Tom Westbrook et Harry Robertson

Les rendements obligataires mondiaux ont atteint mardi de nouveaux sommets historiques , alors que la reprise des combats au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole et que les opérateurs se préparaient à des hausses de taux d'intérêt, exerçant une pression sur les marchés boursiers du monde entier.

Le rendement de référence japonais à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint 3 % pour la première fois depuis 1996, faisant grimper les coûts d'emprunt de l'État, alors que les investisseurs s'inquiétaient également de l'alourdissement constant de la dette publique.

Le rendement des obligations d’État britanniques à 10 ans

GB10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2008, dépassant les 5,25 %, tandis que le rendement équivalent des obligations d’État allemandes DE10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, à 3,36 %.

« Je pense qu’il règne désormais un certain sentiment de résignation — teinté d’impuissance — face à la hausse des taux d’intérêt », a déclaré Ryutaro Kimura, stratège senior chez BNP Paribas Asset Management à Tokyo, à propos de la remontée des coûts d’emprunt japonais, qui ont longtemps constitué un point d’ancrage fiable pour les marchés mondiaux.

La hausse des prix du pétrole et la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran attisent les craintes d’inflation, ce qui est défavorable aux obligations, tandis que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , a prononcé la semaine dernière un discours qui a incité les opérateurs à renforcer leurs paris sur des hausses de taux aux États-Unis cette année.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR , qui sert de référence pour les prix dans toutes les classes d’actifs, a atteint 4,8 %, son plus haut niveau depuis début 2025.

« Je pense que cette vague de ventes) sur les obligations (s’explique en grande partie par une réévaluation de la politique de la Fed », a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d’investissement de Sydney.

« Je pense que la Fed relèvera ses taux en septembre, et je pense que ce sera le début d’un cycle d’au moins trois hausses de taux. »

Les données publiées mardi ont montré que l’ de l’inflation dans la zone euro avait repassé la barre des 3 % en août en raison de la hausse des coûts de l’énergie, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux par la Banque centrale européenne en septembre.

LES ACTIONS S'EFFONDREZ À MESURE QUE LES COÛTS D'EMPRUNT AUGMENTENT

Les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé alors que les rendements obligataires et les cours du pétrole progressaient, les contrats sur l’indice S&P 500 ESc1 affichant une baisse de 0,6 %. L’indice européen STOXX 600

.STOXX a reculé de 0,5 %.

À Hong Kong, l’indice Hang Seng .HSI a reculé de 1 %, dans un contexte morose marqué par les débuts en demi-teinte du fabricant de vêtements Shein Global 0625.HK — dont l’action a chuté de 10 % à un moment donné avant de terminer la séance à un niveau stable.

La hausse des taux d’intérêt pourrait exercer une pression sur les entreprises technologiques qui empruntent massivement sur les marchés obligataires pour financer leurs investissements dans l’intelligence artificielle, a déclaré Aneeka Gupta, stratège senior chez WisdomTree.

« Plus les rendements augmentent, plus la pression s’accentue sur ce secteur particulier, qui est l’un des principaux moteurs de croissance des marchés boursiers », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est ce qui explique les répercussions observées aujourd’hui sur les marchés boursiers. »

La hausse des cours du pétrole a entraîné mardi une augmentation des rendements obligataires mondiaux, la reprise du conflit au Moyen-Orient ayant assombri les perspectives d’une réouverture du détroit d’Ormuz.

Le Brent LCOc1 a progressé de 2 % à 92,10 dollars, tandis que le prix de référence du gaz naturel en Europe TRNLTTFMc1 s’est rapproché de son plus haut niveau depuis début 2023.

Le président américain Donald Trump a menacé de lancer de nouvelles frappes contre l’Iran après les premiers échanges de tirs depuis un mois. Parallèlement, l’intensification des combats entre la Russie et l’Ukraine a propulsé les cours du blé Wv1 à un niveau proche de leur plus haut niveau depuis trois ans.

Le dollar américain s'est raffermi mardi, profitant de son statut de valeur refuge alors que les obligations et les actions reculaient.

L'euro EUR= a reculé de 0,2 % à 1,16 dollar et le dollar a progressé de 0,3 % face au yen JPY= pour s'établir à 160,14.

Mardi, les opérateurs tablaient sur une probabilité de 65 % d'une hausse des taux de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch du CME, contre 40 % il y a une semaine.

Les marchés monétaires anticipaient également pleinement une nouvelle hausse des taux de la BCE ce mois-ci.