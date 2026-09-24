La chute des marchés obligataires mondiaux se poursuit, propulsant le rendement des obligations américaines à 30 ans à son plus haut niveau depuis 2004

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(Mise à jour du titre pour les médias; actualisation des prix, reformulation du paragraphe 3)

* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans atteint 5,444 %, son plus haut niveau depuis 2004

* Les taux des prêts immobiliers à 30 ans atteignent 7 %

* La hausse des coûts de l'énergie et la poursuite des dépenses alimentent la flambée des rendements

par Amanda Cooper et Sophie Kiderlin

Les coûts d'emprunt à long terme aux États-Unis ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, prolongeant ainsi une vague de ventes alors que les investisseurs exigent une rémunération plus élevée pour détenir des obligations d'État, compte tenu de la forte croissance économique, des niveaux d'endettement élevés et de la hausse des coûts de l'énergie qui ont encore attisé les craintes inflationnistes.

Les marchés obligataires sont sous pression depuis des mois, ce qui a propulsé les rendements à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix de l’énergie et que les investisseurs s’inquiètent des dépenses publiques. Les rendements augmentent à mesure que les cours des obligations baissent.

Ces derniers temps, les investisseurs se sont montrés de plus en plus inquiets, la vague de ventes aux États-Unis – le marché des obligations d’État le plus important et le plus influent au monde – s’étant accélérée. Le rendement du bon du Trésor à 30 ans US30YT=RR a grimpé à un peu plus de 5,45 %, son plus haut niveau depuis 2004, et le rendement de référence américain à 10 ans s’établit désormais à 5,158 %.

Jusqu’à présent, les investisseurs ont bien supporté la hausse des rendements grâce à la résilience de la croissance économique sous-jacente, à l’explosion des bénéfices des entreprises et à l’avalanche de dépenses, tirée par l’essor de l’IA. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé mardi à un niveau record.

Mais les coûts d’emprunt pourraient atteindre un seuil à partir duquel les marchés financiers mondiaux commenceraient à connaître des turbulences et où les consommateurs ressentiraient la pression. Les taux des prêts immobiliers à 30 ans aux États-Unis sont désormais supérieurs d’un point de pourcentage à leur niveau d’avant la guerre et, à 7 %, avoisinent leur plus haut niveau depuis deux ans .

“Évidemment, plus les taux montent, plus la situation semble grave, et plus les prêts immobiliers américains deviendront chers, par exemple, et plus le poids des intérêts de la dette du gouvernement fédéral sera lourd”, a déclaré Chris Scicluna, directeur de la recherche économique chez Daiwa Capital.

La vague de ventes s’est accélérée mercredi et jeudi après la publication de données sur l’activité économique , qui ont mis en évidence une forte croissance aux États-Unis et des pressions inflationnistes croissantes, alimentant ainsi les anticipations de hausse des taux par la Réserve fédérale.

Alors que les rendements des bons du Trésor à court terme reflètent les anticipations en matière de taux d’intérêt, le rendement à 30 ans traduit la volonté des investisseurs de financer les emprunts publics dans les années à venir.

Les plus grandes économies mondiales sont confrontées à une hausse des paiements d’intérêts alors que les besoins de dépenses augmentent fortement. L’agence fédérale allemande des finances a déclaré jeudi qu’elle s’attendait à ce que les emprunts fédéraux atteignent un niveau record de 525,5 milliards d’euros en 2026, et qu’ils continuent d’augmenter l’année prochaine, en grande partie en raison de la hausse des besoins de refinancement et des exigences croissantes en matière de fonds spéciaux.

Le rendement du Bund allemand de référence à 10 ans a brièvement dépassé les 3,5 % ce mois-ci, son plus haut niveau depuis 17 ans.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 1996 .

LES INVESTISSEURS RESTENT SEREINS

Avec une croissance nominale américaine avoisinant les 8 % au deuxième trimestre et ne montrant aucun signe de ralentissement significatif, les investisseurs sont restés optimistes.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a pris des mesures exceptionnelles pour tenter de contenir la hausse des coûts d’emprunt, notamment en intervenant pour acheter des yens afin d’éviter que les autorités de Tokyo ne vendent des bons du Trésor à cette fin, ou en augmentant les rachats de dette à 20 et 30 ans, mais sans grand succès, les rendements ayant continué à grimper.

Les États-Unis affichent déjà certains des rendements les plus élevés parmi les pays du G7.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré jeudi que l’économie américaine faisait preuve d’une “résilience remarquable”.

“Les bons du Trésor sont en concurrence avec le reste du marché pour être achetés, et donc, vous savez, la question est: jusqu’où les rendements pourraient-ils encore grimper?”, a déclaré Hank Calenti, stratège des marchés mondiaux chez SMBC EMEA.