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La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue alors que les craintes inflationnistes s'intensifient
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 04:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rae Wee

Les obligations de Tokyo à New York ont prolongé leurs pertes lundi, la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en cours au Moyen-Orient attisant les craintes inflationnistes et incitant les investisseurs à parier sur des hausses de taux de la part des banques centrales mondiales.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui évolue à l'inverse des prix, a bondi à son plus haut niveau depuis février 2025 en début de séance en Asie, à 4,6310 %, après avoir grimpé de plus de 20 points de base la semaine dernière.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR a atteint son plus haut niveau en 14 mois à 4,1020 %, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR a atteint son plus haut niveau en un an à 5,1590 %.

Ces mouvements font suite à la hausse des prix du pétrole lundi, alors que les efforts visant à mettre fin à la guerre impliquant l'Iran semblaient être au point mort après une attaque de drone contre une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

« Les nouvelles attaques de drones contre la centrale nucléaire de Barakah aux Émirats arabes unis et le territoire saoudien, associées à l'ultimatum de Trump « le temps presse » et à une réunion prévue mardi de la Situation Room , ont fortement accru le risque d'une reprise des hostilités à grande échelle », ont déclaré les analystes d'OCBC.

Plus de deux mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs commencent à s’inquiéter des répercussions économiques du conflit alors que les pressions inflationnistes s’intensifient, et de ce que cela signifierait pour les perspectives mondiales en matière de taux d’intérêt.

« Le scénario d’une hausse des taux plus importante et plus durable refait surface, même si des hausses effectives ne constituent toujours pas le scénario de base », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

Les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 50 % que la Réserve fédérale relève ses taux d'ici décembre, selon l'outil CME FedWatch, tandis que la Banque centrale européenne devrait relever ses taux dès le mois prochain

0#EURIRPR et la Banque d'Angleterre environ deux fois cette année 0#GBPIRPR .

L'évolution des rendements des bons du Trésor américain s'est répercutée sur l'ensemble du marché, les contrats à terme sur les Bunds allemands FGBLc1 et les OAT françaises FOATc1 reculant chacun d'environ 0,4 % en début de séance.

Au Japon, les rendements des obligations d'État japonaises à 30 ans (JGB) ont bondi de 17 points de base pour atteindre un record de 4,170 % JP30YTN=JBTC , tandis que le rendement à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis octobre 1996, à 2,800 %.

La vague de ventes de JGB s'est accélérée après que Reuters a rapporté que Tokyo allait probablement émettre de nouvelles obligations dans le cadre du financement d'un budget supplémentaire prévu pour amortir le choc économique lié à la guerre au Moyen-Orient.

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