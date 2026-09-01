La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue alors que le rendement japonais franchit le seuil symbolique des 3 %

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(Ajout d'une section sur les articles connexes, mise à jour des cours, ajout d'une citation d'analyste)

* Les incertitudes au Moyen-Orient attisent les craintes d'inflation alors que le prix du pétrole grimpe

* Les rendements européens à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis plus d'une décennie

* La hausse des rendements des obligations d'État japonaises pourrait dissuader les Japonais d'investir à l'étranger

* Les rendements réels font grimper les coûts d’emprunt aux États-Unis

par Kevin Buckland, Alun John et Rae Wee

La vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s'est accentuée mardi, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans atteignant 3 % pour la première fois depuis 1996, ce qui illustre une nouvelle fois les craintes des opérateurs face à l'inflation alimentée par les prix de l'énergie, au resserrement monétaire et à la détérioration des conditions budgétaires.

Cette chute a touché les grandes économies, des États-Unis à l’Allemagne en passant par le Royaume-Uni, où les rendements obligataires ont bondi de 10 points de base, rattrapant ainsi les mouvements mondiaux après le jour férié de lundi au Royaume-Uni.

Les rendements britanniques et de la zone euro ont atteint de nouveaux plus hauts niveaux depuis plus de dix ans, alors que la crise au Moyen-Orient a attisé les pressions sur les prix à l’échelle mondiale, incitant les marchés à parier sur une hausse prochaine des taux d’intérêt par les banques centrales.

Un déluge de ventes d’obligations de la part des grandes entreprises technologiques, qui lèvent agressivement des fonds pour financer le boom de l’IA, dans un contexte où la dette américaine a dépassé les 40 000 milliards de dollars, a exacerbé les ventes d’obligations d’État ces dernières semaines. Les taux d’intérêt augmentent lorsque les cours des obligations baissent.

Les gouvernements sont nerveux, et le mois dernier, le Trésor américain est intervenu sur les marchés afin de limiter la hausse des coûts d'emprunt. Pourtant, les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont déjà recommencé à grimper.

US30YT=RR

INFLATION ET INQUIÉTUDES BUDGÉTAIRES

L’ampleur de ce changement mondial est soulignée par la hausse des taux des obligations d’État japonaises à 10 ans (JGB) à 3 % pour la première fois en 30 ans, une situation jugée pratiquement impensable jusqu’à récemment, après plus d’une décennie d’achats massifs de dette par la banque centrale qui avaient maintenu les taux à un niveau artificiellement bas.

La hausse des taux américains et japonais reflète les inquiétudes liées à l’inflation et aux finances publiques, a déclaré Tai Hui, stratège en chef des marchés pour la région Asie-Pacifique chez J.P. Morgan Asset Management.

"L'impasse au Moyen-Orient risque de faire grimper les prix de l'énergie… Parallèlement, peu de mesures ont été prises pour réduire les déficits budgétaires dans ces deux économies."

Le Brent a progressé de près de 2 % pour dépasser les 92 dollars le baril LCOc1 mardi, et les prix du gaz naturel en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, après que les États-Unis et l’Iran se sont livrés lundi à leur première série d’attaques directes depuis un mois. O/R NG/EU

FIN D’UNE ÉPOQUE? SANS AUCUN DOUTE

Pour le Japon en particulier, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût du service de la dette, la plus importante des pays développés, à un moment où la Première ministre Sanae Takaichi prévoit des investissements ambitieux. Les taux des obligations d'État japonaises (JGB) à cinq ans ont atteint un niveau record de 2,26 % JP5YTN=JBTC .

Mais cette évolution des taux est avant tout un phénomène mondial, qui pose des problèmes aux gouvernements du monde entier.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2025, à 4,798 %, tandis que le rendement à 30 ans s’établissait à 5,27 %, soit à seulement 6 points de base du niveau enregistré avant l’intervention d’août. US/

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans s'établissait à 3,35 %, son plus haut niveau depuis 2011,

DE10YT=RR , alors que les données montraient que l'inflation dans la zone euro avait dépassé les 3 % en août, renforçant les anticipations d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne en septembre, tandis que le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR s'élevait à 5,25 %, son plus haut niveau depuis 2008. GVD/EUR

LES DIFFICULTÉS DU MARCHÉ OBLIGATAIRE

Voici quelques articles connexes sur la flambée des rendements des obligations d'État, ses causes et les raisons pour lesquelles les investisseurs et les emprunteurs s'inquiètent:

- Sous pression: le calvaire de la dette publique du G7

- Quelles sont les raisons de la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux?

- EXPLICATION: Pourquoi le marché obligataire pourrait être en train de revoir ses anticipations concernant les États-Unis

- La hausse des rendements obligataires induite par l'IA pourrait constituer le prochain risque pour les marchés et la croissance

LES RENDEMENTS RÉELS: UN FACTEUR DÉTERMINANT

Les analystes ont relevé plusieurs facteurs à l'œuvre alors que les coûts d'emprunt mondiaux augmentent.

"En Europe et au Royaume-Uni, cela s'explique davantage par la hausse des anticipations d'inflation, tandis qu'aux États-Unis, la hausse des rendements à long terme reste davantage liée à l'augmentation des rendements réels, même si les anticipations d'inflation ont elles aussi légèrement progressé", a déclaré Frances Cheung, responsable de la stratégie de change et de taux chez OCBC.

Les rendements réels correspondent au rendement qu’un investisseur obligataire exige au-delà de l’inflation; ils constituent un indicateur des coûts réels d’emprunt pour les États et les entreprises, et peuvent être influencés par plusieurs facteurs, notamment la croissance économique à long terme.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a balayé les inquiétudes concernant le marché obligataire lors d’une interview accordée dimanche à Reuters , affirmant que l’effet de la hausse des prix de l’énergie s’estomperait et que la hausse des rendements reflétait la confiance dans l’économie.

Michiel Tukker, analyste senior spécialisé dans les taux chez ING, a déclaré qu’il semblait bien que la croissance aux États-Unis et ailleurs dans le monde fasse grimper les rendements réels.

"Si l’on ajoute à cela la question du déficit et l’abondance de l’offre (de titres de dette), on pourrait affirmer que la situation ne semble pas encore trop tendue. Les taux réels restent au même niveau, voire légèrement en dessous, de ceux d’avant 2008", a-t-il déclaré.

"Il n’y a pas de revirement facile… et si l’on se demande qui prendra le contre-pied de cette opération (c’est-à-dire qui pariera sur une baisse des rendements), c’est difficile à imaginer."

Et cette dynamique mondiale peut s’autoalimenter, car la hausse des taux sur un marché peut entraîner leur augmentation ailleurs.

Les rendements australiens à 10 ans AU10YT=RR ont enregistré mardi leur plus forte hausse en cinq mois, en partie en raison des craintes que la hausse des rendements des obligations d'État japonaises (JGB) n'entraîne une baisse du nombre d'acheteurs japonais de dette australienne. AUD/

De nouvelles hausses des rendements japonais pourraient entraîner une réallocation progressive vers les actifs japonais, a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities.

"Il s’agit d’un véritable changement de régime. Les obligations d’État japonaises (JGB) ont longtemps servi de référence pour les marchés obligataires mondiaux", a-t-il déclaré.

"Aujourd’hui, la situation s’est inversée."