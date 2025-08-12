La chute des actions de la plateforme de trading eToro éclipse le bénéfice

(Ajout d'actions au paragraphe 1, détails de la conférence téléphonique au paragraphe 4) par Manya Saini

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a battu les estimations de bénéfices du deuxième trimestre mardi, les investisseurs particuliers ayant afflué sur les marchés, mais les actions ont chuté de 8% après que les dirigeants ont déclaré que le pic de transactions post-tarifaire d'avril a commencé à se normaliser.

Les transactions de détail ont été fortes cette année, soutenues par des gains sur les marchés boursiers américains et un regain d'intérêt pour les actifs à haut risque tels que les crypto-monnaies et les actions technologiques.

En avril, les marchés ont connu de fortes fluctuations après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers, mais les analystes ont observé que les investisseurs individuels n'ont pas été découragés par la volatilité et ont rapidement cherché des occasions d'"acheter la baisse".

Cependant, "ces chiffres (activité commerciale élevée) se sont normalisés tout au long du mois de juillet, alors que nous sommes passés du pic d'avril", a déclaré le directeur financier Meron Shani aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La contribution nette, qui déduit le coût des revenus des crypto-actifs et les charges d'intérêt de la marge, a bondi de 26 % à 210 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

Les plateformes fintech du nouvel âge ont pris des parts de marché aux entreprises établies de Wall Street en attirant des investisseurs plus jeunes et férus de technologie.

Les actifs sous administration d'eToro (AUA) ont augmenté de 54% pour atteindre 17,5 milliards de dollars au cours du trimestre.

"Au cours du trimestre, eToro a continué à développer son offre, en lançant des produits clés", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note, ajoutant que la croissance de l'AUA était due à des gains de marché dans les actions et les crypto-monnaies, ainsi qu'à de fortes entrées de clients.

La société est entrée en bourse en mai dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne aux États-Unis, ses actions ayant bondi lors de leur lancement après avoir été vendues à un prix supérieur à la fourchette prévue.

eToro a enregistré un bénéfice ajusté de 56 cents par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 50 cents, selon les estimations compilées par LSEG.