La chute des actions de FactSet augmente la probabilité qu'elle devienne une cible de rachat, selon Raymond James

25 août - ** Raymond James indique que la récente chute de l'évaluation de FactSet FDS.N augmente la probabilité que le fournisseur de données financières devienne une cible d'acquisition

** Selon Raymond James, le modèle commercial de revenus récurrents et l'effet de levier financier modeste de FDS, en particulier, seraient attrayants pour les fonds d'investissement privés

** L'action FDS a plongé de 20 % cette année après avoir progressé de 0,7 % en 2024

** Nous pensons que cette décote est due à la combinaison d'une dynamique de vente médiocre au cours des derniers trimestres, d'un commentaire récent d'un concurrent qui laisse entendre que FactSet est plus compétitif en termes de prix, d'une transition quelque peu inattendue de la directrice générale et de préoccupations concernant la pression concurrentielle croissante de l'intelligence artificielle ", déclare Raymond James

** FDS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport de la société de courtage

** 3 courtiers sur 21 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 6 à "vendre" ou moins; PT médian de 422,50 $ - données compilées par LSEG