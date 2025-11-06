 Aller au contenu principal
La Chine veillera à ce que les entreprises étrangères soient sur un pied d'égalité dans les marchés publics, selon un fonctionnaire
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine veillera à ce que les entreprises étrangères aient un accès égal aux marchés publics, a déclaré Ling Ji, vice-ministre du commerce, lors d'une table ronde avec des entreprises internationales à Shanghai, en marge d'une exposition sur les importations .

Des représentants de dizaines d'entreprises, dont le fabricant américain de puces Intel INTC.O , le fabricant danois de jouets Lego, le constructeur automobile japonais Nissan

7201.T et le sidérurgiste luxembourgeois ArcelorMittal

MT.LU , ont participé à l'événement, selon un communiqué publié par le ministère du commerce.

La Chine favorisera un bon environnement commercial et mettra en œuvre un programme d'incitations fiscales pour attirer les réinvestissements, a déclaré M. Ling.

