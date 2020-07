Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine sommée de fermer son consulat à Houston Reuters • 22/07/2020 à 11:30









(Actualisé avec confirmation du département d'Etat §3) PEKIN, 22 juillet (Reuters) - La Chine a été sommée par les Etats-Unis de fermer son consulat dans la ville texane de Houston, a annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères chinois, en condamnant fermement la décision et en menaçant de prendre des mesures de représailles. Lors d'un point de presse quotidien, le porte-parole du ministère, Wang Wenbin, a déclaré que Pékin avait été informé brutalement mardi de cette décision. Il n'en a pas donné les raisons. "Nous avons ordonné la fermeture du consulat de la République populaire de Chine à Houston dans le but de protéger la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains", a par la suite confirmé la porte-parole du département d'Etat, Morgan Ortagus, dans un communiqué. Les autorités américaines ont donné trois jours à la Chine pour fermer sa mission, a précisé Wang Wenbin. "La fermeture unilatérale du consulat général de la Chine à Houston dans un court laps de temps est une escalade sans précédent des récentes actions (américaines) contre la Chine", a ajouté le porte-parole. "Nous exhortons les Etats-Unis à revenir immédiatement sur cette décision erronée. S'ils devaient insister sur cette mauvaise voie, la Chine réagirait avec de fermes mesures de rétorsion." Il a également assuré que le consulat fonctionnait normalement, sans vouloir commenter des informations de la presse texane selon lesquelles des documents auraient été brûlés mardi soir dans l'enceinte du bâtiment. "Cela s'apparente à un feu dans un conteneur dans la cour du consulat. Cela ne ressemble pas à un feu non circonscrit mais nous n'avons pas été autorisés à entrer", a déclaré le chef des pompiers de Houston à la chaîne KTRK. De l'épidémie de coronavirus à la situation à Hong Kong ou au traitement de la minorité ouïghoure au Xinjiang, en passant par les revendications de Pékin en mer de Chine ou encore les tensions commerciales récurrentes, les points de frictions entre Washington et Pékin ne cessent de s'accumuler depuis des mois. En visite à Londres mardi, le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a appelé de ses voeux mardi la création d'une coalition mondiale pour contrer "la menace" représentée selon lui par la Chine. Le département américain de la Justice a quant à lui rendu public mardi un acte d'inculpation visant deux ressortissants chinois accusés de cyberespionnage entre 2014 et 2020. (Cate Cadell, version française Jean-Stéphane Brosse)

