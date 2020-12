Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine retire 100 applications, dont TripAdvisor, des boutiques en ligne Reuters • 08/12/2020 à 06:20









HONG KONG, 8 décembre (Reuters) - La Chine a retiré des boutiques de téléchargement pour smartphones 105 applications, dont celle de l'agence de voyage en ligne américaine TripAdvisor TRIP.O , dans le cadre d'une nouvelle campagne pour supprimer les applications accusées de relayer du contenu en lien avec la pornographie, la prostitution, les paris et la violence. Dans un communiqué publié mardi sur son site, l'administration du cyberespace a déclaré que les applications violaient au moins l'une des trois lois sur l'informatique, sans donner d'informations spécifiques pour chacune des applications. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du siège de TripAdvisor à Pékin. L'autorité chinoise a indiqué avoir entamé cette campagne de "purge" le 5 novembre en réponse à une forte réaction du public à l'égard de contenus jugés offensants. La Chine régule de manière très stricte son cyberespace et les sanctions pour manquements aux règlementations ne sont pas rares, qu'il s'agisse d'applications opérées par des entreprises chinoises ou des entreprises étrangères. (Pei Li; version française Jean Terzian)

