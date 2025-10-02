 Aller au contenu principal
La Chine resserrerait son contrôle sur Nokia et Ericsson
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:50

Pékin restreint l'accès de Nokia et Ericsson à ses réseaux télécoms, rapporte le Financial Times jeudi. Les contrats des deux équipementiers européens sont désormais soumis à des contrôles de sécurité nationale dits 'boîtes noires', réalisés par l'Administration du cyberespace de Chine (CAC), sans transparence sur les critères utilisés.

Par ailleurs, les acheteurs publics devront exiger une documentation détaillée sur chaque composant des systèmes proposés, ainsi que sur la part de contenu local intégrée.

