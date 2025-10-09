 Aller au contenu principal
La Chine renforce le contrôle des exportations de terres rares, cible la défense et les puces
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 05:31

La Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares, élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et interdisant toute coopération non autorisée avec l'étranger, Pékin affirmant clairement son intention de limiter les expéditions dans les domaines de la défense et des semi-conducteurs.

L'annonce du ministère chinois du Commerce clarifie et élargit les contrôles stricts précédemment annoncés en avril et qui avaient provoqué des pénuries mondiales, avant qu'une série d'accords ne permettent la reprise des exportations.

La Chine représente environ 60% de la production minière mondiale et 90% de la production d'aimants permanents et traités. Les terres rares sont essentielles à la fabrication de moteurs de véhicules électriques, de turbines éoliennes et même d'avions de chasse.

Les restrictions à l'exportation de la technologie permettant de fabriquer des aimants en terres rares seront étendues à davantage de types d'aimants, a déclaré le ministère.

Les équipements utilisés pour recycler les terres rares nécessiteront désormais également une licence d'exportation, s'ajoutant ainsi à la longue liste des technologies de traitement des terres rares déjà soumises à des restrictions par la Chine.

Les fabricants étrangers utilisant des machines ou des composants chinois doivent également demander des licences pour exporter des articles contrôlés.

Le ministère du Commerce a également clarifié pour la première fois certains des objectifs des restrictions chinoises: les utilisateurs étrangers dans le domaine de la défense ne se verront pas accorder de licences, tandis que les demandes liées aux semi-conducteurs avancés ne seront approuvées qu'au cas par cas.

Il est également interdit aux entreprises chinoises de collaborer avec des entreprises étrangères dans le domaine des terres rares sans l'autorisation du ministère.

(Liz Lee et Lewis Jackson à Pékin; version française Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

