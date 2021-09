La Chine ralentit : quelles conséquences sur les marchés ?

Le ralentissement chinois devrait se poursuivre selon Citi Research. (© M. Wichary)

Le stratège de Citi Research, Robert Buckland, encourage la prudence en Bourse sur les entreprises les plus exposées.

Robert Buckland chez Citi Research s'est penché sur les implications pour les marchés financiers du ralentissement de l'économie chinoise.

Le rythme de croissance a diminué dans le pays, pénalisé par une restriction du crédit et des dépenses sociales. La lutte pendant l'été contre le variant Delta a aussi ralenti la reprise dans le secteur des services.

La moindre croissance de l'activité devrait se poursuivre, même si un possible assouplissement de la politique monétaire servirait de soutien.

Le ralentissement chinois va se poursuivre

Citi Research prévoit une croissance du PIB chinois de 6% au troisième trimestre 2021 et 5,1% au quatrième trimestre 2021, puis de 5,5% l'an prochain (après 8,7% pour l'ensemble de cette année).

Le stratège de la banque américaine souligne également des risques importants sur le plan réglementaire, liés à la reprise en main du secteur privé engagée par le parti Communiste qui affirme sa volonté «redistributive».

Des économies asiatiques, à Taiwan et en Corée du Sud, et les pays exportateurs de matières premières, Australie, Chili, Afrique du Sud, sont les plus vulnérables au ralentissement chinois.

Des économies ouvertes en Europe, comme l'Allemagne, sont aussi exposées.

Malgré une baisse de 30%, les actions chinoises ne semblent pas particulièrement bon marché, à 13 fois les profits attendus dans les