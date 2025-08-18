La Chine prolonge son enquête sur les importations de produits laitiers européens

La Chine a déclaré lundi prolonger de six mois son enquête antisubventions sur les produits laitiers en provenance de l'Union européenne (UE).

Le ministère chinois du Commerce a déclaré dans un communiqué prolonger la période d'enquête jusqu'au 21 février 2026, citant la "complexité" de l'affaire.

La deuxième économie mondiale a lancé une enquête sur les importations de certains fromages, lait et crème en provenance de l'UE en août dernier, au lendemain de la révision par Bruxelles des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur les droits de douane européens concernant les véhicules électriques.

Depuis l'année dernière, la Chine a également lancé des enquêtes sur les importations de cognac et de porc en provenance de l'UE.

En juin, la Chine a prolongé de six mois son enquête sur les importations de viande de porc en provenance de l'UE, quelques jours avant la fin de la procédure.

(Rédigé par la rédaction de Pékin, version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)