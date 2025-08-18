 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 884,77
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Chine prolonge son enquête sur les importations de produits laitiers européens
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 10:30

La Chine a déclaré lundi prolonger de six mois son enquête antisubventions sur les produits laitiers en provenance de l'Union européenne (UE).

Le ministère chinois du Commerce a déclaré dans un communiqué prolonger la période d'enquête jusqu'au 21 février 2026, citant la "complexité" de l'affaire.

La deuxième économie mondiale a lancé une enquête sur les importations de certains fromages, lait et crème en provenance de l'UE en août dernier, au lendemain de la révision par Bruxelles des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur les droits de douane européens concernant les véhicules électriques.

Depuis l'année dernière, la Chine a également lancé des enquêtes sur les importations de cognac et de porc en provenance de l'UE.

En juin, la Chine a prolongé de six mois son enquête sur les importations de viande de porc en provenance de l'UE, quelques jours avant la fin de la procédure.

(Rédigé par la rédaction de Pékin, version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MAUREL ET PROM : La situation technique est plutôt incertaine
    MAUREL ET PROM : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 18.08.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • LISI : La situation technique est plutôt incertaine
    LISI : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 18.08.2025 11:12 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Bruxelles, le 17 août 2025 ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    Ukraine: Zelensky appelle la Russie à "mettre fin à cette guerre rapidement"
    information fournie par AFP 18.08.2025 11:07 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la Russie à "mettre fin à cette guerre qu'elle a elle-même déclenchée", à quelques heures de sa rencontre à Washington lundi avec Donald Trump, qui veut pousser Kiev à des concessions territoriales. L'Ukraine partage ... Lire la suite

  • ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    ROBERTET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 18.08.2025 11:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank