La Chine point faible des résultats d'Apple

(AOF) - Les revenus plus faibles qu’attendu d’Apple en Chine ont jeté une ombre sur des résultats solides. La firme à la pomme a généré au premier trimestre, clos fin décembre, un bénéfice net de 33,92 milliards de dollars, soit 2,18 dollars par action, contre respectivement 30 milliards de dollars et 1,88 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti 7 cents au-dessus du consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 119,6 milliards de dollars. Il est également dépassé les attentes du marché : 118 milliards de dollars.

Apple a mis fin à quatre trimestres consécutifs de repli de son activité.

Très surveillées, les ventes en Chine ont reculé de 13% à 20,82 milliards de dollars alors qu'elles étaient anticipées à 23,5 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par Bloomberg.

Restrictions chinoises

De plus en plus d'agences chinoises et d'entreprises soutenues par l'État ont demandé à leur personnel de ne pas apporter d'iPhone et d'autres appareils étrangers au travail, affirmait en décembre Bloomberg. L'action Apple avait déjà été sous pression début septembre à la suite d'informations une possible extension de l'interdiction de l'utilisation des iPhone en Chine.

Les revenus tirés des iPhone ont augmenté de 6% à 69,7 milliards de dollars. Ils ont dépassé les attentes.

Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de 11,3% à 23,12 milliards de dollars alors que le marché anticipait 23,4 milliards de dollars.

