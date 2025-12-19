La Chine menace de prendre des "mesures énergiques" à propos du programme américain de vente d'armes à Taïwan

Les États-Unis envisagent de vendre des armes à Taïwan pour un montant de 11 milliards de dollars

L'armée chinoise dépose une plainte auprès des États-Unis

Les ventes d'armes américaines à Taipei suscitent toujours la colère de Pékin

(Ajout de détails sur le projet de loi américain sur la défense et la réponse de Taïwan, paragraphes 10-11)

L'armée chinoise va intensifier son entraînement et "prendre des mesures énergiques" pour sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, a déclaré vendredi le ministère de la défense en réponse à un projet de vente d'armes de 11,1 milliards de dollars des États-Unis à Taïwan . Ce programme, le plus important jamais réalisé par les États-Unis en faveur de l'île que Pékin considère comme son propre territoire, intervient alors que la Chine a intensifié ses pressions militaires et politiques sur Taïwan.

Le ministère a déclaré qu'il avait déposé des "représentations sévères" auprès des États-Unis et a exhorté le pays à cesser immédiatement les ventes d'armes à Taïwan et à respecter son engagement de ne pas soutenir les "forces d'indépendance de Taïwan". Les forces séparatistes "indépendantistes de Taïwan", au détriment de la sécurité et du bien-être des compatriotes taïwanais, utilisent l'argent durement gagné par les gens ordinaires pour engraisser les marchands d'armes américains dans le but de "rechercher l'indépendance en s'appuyant sur la force militaire", indique le communiqué du ministère.

Les États-Unis, en revenant sans cesse sur leur parole, en encourageant et en soutenant l'indépendance de Taïwan, sont "condamnés à se brûler eux-mêmes", a ajouté le ministère.

"L'Armée populaire de libération de la Chine continuera à renforcer son entraînement et sa préparation au combat, à prendre des mesures énergiques pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, et à contrecarrer résolument les tentatives de séparatisme et d'ingérence extérieure liées à l'indépendance de Taïwan."

Il n'a pas donné de détails sur les mesures exactes qu'il pourrait prendre.

Washington entretient des relations diplomatiques officielles avec Pékin, mais maintient des liens officieux avec Taïwan et est le principal fournisseur d'armes de l'île. Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, bien que ces ventes d'armes soient une source persistante de frictions avec la Chine.

Le dernier lot d'armes comprend des systèmes de roquettes HIMARS, fabriqués par Lockheed Martin LMT.N et qui ont été largement utilisés par l'Ukraine contre les forces russes.

Le président américain Donald Trump a promulgué jeudi un projet de loi sur la politique de défense de près de 1 000 milliards de dollars par an, qui finance entièrement l'Initiative de coopération pour la sécurité de Taïwan à hauteur d'un milliard de dollars et autorise le financement de la poursuite de l'entraînement des forces américaines à Taïwan.

Le ministère de la défense taïwanais a remercié vendredi les États-Unis pour ces dispositions, affirmant qu'elles renforceraient les capacités de combat des forces armées de l'île et garantiraient la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région au sens large.

Le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan rejette les revendications de souveraineté de Pékin, affirmant que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.

La Chine a rejeté les offres répétées de dialogue avec le président taïwanais Lai Ching-te, affirmant qu'il est un "séparatiste". Elle n'a pas exclu le recours à la force pour prendre le contrôle de l'île.