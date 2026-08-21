La Chine lance la plus grande campagne de rappel automobile de son histoire pour des raisons de sécurité liées aux poignées de porte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les nouveaux rappels de plusieurs constructeurs automobiles et leurs détails)

Onze constructeurs automobiles, dont Tesla TSLA.O et Xiaomi 1810.HK , ont lancé vendredi des mises à jour logicielles et des rappels de véhicules, ont indiqué ces entreprises, dans le cadre de la plus grande campagne de rappel automobile jamais menée en Chine, alors que les autorités de régulation renforcent leur surveillance des systèmes de déverrouillage d'urgence des portes des véhicules électriques.

La plupart de ces mesures, classées comme des rappels de produits selon la réglementation chinoise, visent à répondre aux inquiétudes selon lesquelles les poignées mécaniques de déverrouillage d’urgence des portes pourraient être difficiles à localiser ou à actionner en cas d’urgence.

Neuf des onze constructeurs automobiles, dont Tesla et Xiaomi, installeront gratuitement des étiquettes d’avertissement permettant d’identifier ces poignées, tandis que la plupart déploieront également des mises à jour logicielles "over-the-air" (OTA).

Cette campagne de grande envergure intervient alors que Pékin renforce la surveillance du secteur des véhicules électriques et instaure des exigences de sécurité plus strictes , alors que les constructeurs automobiles déploient de nouvelles technologies dans un contexte de guerre des prix acharnée sur le plus grand marché automobile mondial.

Tesla procédera au rappel de 2,98 millions de véhicules importés et fabriqués en Chine des modèles 3, Y, S et X à compter du 25 septembre, a-t-il indiqué à l’Administration d’État chargée de la régulation du marché, selon le communiqué de l’autorité de régulation.

Le constructeur américain a expliqué que les poignées mécaniques de déverrouillage d’urgence des portières pourraient être difficiles à repérer à la suite d’une collision violente et d’une défaillance du système électrique, ce qui pourrait entraver l’évacuation des occupants ou l’accès des secouristes, précise le communiqué.

La solution proposée par Tesla comprend des étiquettes d’avertissement et une mise à jour OTA qui abaisse automatiquement les vitres du véhicule après une collision.

Au moins six marques automobiles, dont Tesla, Xiaomi, Leapmotor 9863.HK , Xpeng 9868.HK , Zeekr et Lynk & Co, ont annoncé vendredi leurs plus importants rappels jamais enregistrés, selon les documents qu’elles ont transmis à la SAMR.

La Chine s'apprête à interdire les poignées de porte dissimulées ou "cachées" à partir de 2027, devenant ainsi le premier pays à supprimer progressivement un concept popularisé par Tesla et largement adopté par les constructeurs nationaux de véhicules électriques.

Ce concept, qui permet d'ouvrir les portes à l'aide d'un porte-clés, d'un smartphone ou d'un mécanisme à pression, a suscité l'attention des autorités réglementaires en Chine et aux États-Unis, qui craignent que les poignées ne soient difficiles d'accès en cas d'urgence.