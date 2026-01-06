La Chine interdit l’exportation vers le Japon de biens à double usage civil et militaire

La Chine a annoncé mardi interdire les exportations vers le Japon de biens à double usage civil et militaire, une nouvelle mesure de rétorsion à la suite des propos de la Première ministre japonaise sur Taïwan.

En novembre dernier, Sanae Takaichi a provoqué la colère de Pékin en laissant entendre que le Japon pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan, que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire.

Les biens à double usage civil et militaire recouvrent notamment les logiciels et autres technologies, ainsi que les terres rares essentielles à la fabrication de drones et de puces.

Les exportations de ces biens vers des utilisateurs militaires ou à des fins contribuant à la puissance militaire du Japon sont interdites avec effet immédiat, déclare le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Les organisations ou individus de tous pays ou région qui enfreindraient cette interdiction seraient tenus légalement responsables, ajoute-t-il.

Le ministère du Commerce ne précise pas les produits visés.

Quelque 1.100 articles figurent sur la liste chinoise de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, couvrant au moins sept catégories de terres rares moyennes et lourdes telles que le samarium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium et le lutétium.

"La Chine n'a pas fourni de liste des produits soumis à restrictions, il est donc impossible à ce stade de dire quel impact auront les restrictions à l'exportation", a dit à Reuters un responsable de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, sous couvert d'anonymat.

Les ministères japonais des Affaires étrangères et du Commerce n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Rédigé par Ethan Wang, Yukun Zhang, Ryan Woo, Laurie Chen and Lewis Jackson à Beijing, John Geddie, Kentaro Okasaka et Tamiyuki Kihara à Tokyo, édité par Sophie Louet)