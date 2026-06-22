La Chine impose des mesures de contrôle des exportations visant des entreprises américaines du secteur des terres rares et d'autres secteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les producteurs américains de minéraux stratégiques et les mesures chinoises, paragraphes 3, 5 et 6)

La Chine a ajouté à sa liste de contrôle des exportations 10 entités américaines qu’elle estime liées à l’armée américaine, dont deux entreprises spécialisées dans les terres rares, en représailles aux restrictions imposées par Washington à plusieurs entreprises chinoises au début du mois.

Les producteurs de terres rares MP Materials MP.N et USA Rare Earth USAR.O , ainsi que le fabricant de moteurs destinés à des applications critiques Aveox, figuraient parmi les entités inscrites sur la liste, ce qui a entraîné l'arrêt des exportations chinoises de biens à double usage vers ces entreprises.

MP Materials, soutenue par le Pentagone et qui exploite la seule mine de terres rares en activité aux États-Unis, et USA Rare Earth sont toutes deux impliquées dans la chaîne d’approvisionnement allant de la mine à l’aimant.

Les trois entreprises américaines n’ont pas pu être jointes pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

Ces mesures constituent une réponse aux “pratiques malveillantes du gouvernement américain” et ont été prises pour préserver la sécurité et les intérêts nationaux, ainsi que pour respecter les obligations internationales telles que la non-prolifération, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

“Il est interdit aux organisations et aux particuliers, quel que soit leur pays ou leur région, de transférer ou de fournir des biens à double usage originaires de Chine à ces entités”, a-t-il précisé, ajoutant que les activités d’exportation devaient cesser immédiatement.

Cette décision équivaut à une interdiction totale des exportations de biens à double usage vers les entreprises visées, renforçant ainsi des règles qui n’exigeaient auparavant que des licences d’exportation.

Dans un avis distinct, le ministère chinois des Finances a indiqué avoir également décidé de prendre des mesures à l’encontre de 46 entreprises américaines. Les acheteurs chinois n’ont désormais plus le droit de se procurer des produits fabriqués par ces dernières, bien que les entreprises financées par les États-Unis opérant en Chine puissent toujours le faire.

Il y a deux semaines, les États-Unis ont ajouté le géant chinois du commerce électronique Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK , ainsi que les constructeurs automobiles BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK à une liste d’entreprises qu’ils estiment apporter leur soutien à l’armée de Pékin.