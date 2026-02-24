La Chine impose des contrôles à l'exportation à 20 entités japonaises pour freiner la "remilitarisation"

La Chine a interdit l'exportation de produits à double usage vers 20 entités japonaises soupçonnées par Pékin d'approvisionner l'armée japonaise, a déclaré mardi le ministère chinois du Commerce.

Ces mesures, qui marquent la dernière escalade du conflit entre Pékin et Tokyo, visent des divisions de grands conglomérats industriels japonais tels que Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , a précisé le ministère.

La Chine tente d'utiliser son influence sur les chaînes d'approvisionnement pour accentuer la pression sur Tokyo alors que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, qui a remporté une victoire écrasante aux élections ce mois-ci, a tenu des propos sur Taïwan qui avaient irrité Pékin.

Les règles adoptées par la Chine et annoncées mardi privent les entreprises japonaises d'accès aux terres rares actuellement inscrites sur la liste chinoise des biens à double usage et des minéraux critiques contrôlés.

Les nouvelles règles interdisent les exportations de dysprosium, d'yttrium ou de samarium, qui jouent un rôle minime mais essentiel dans les voitures, les avions, les armes et l'électronique grand public.

On ignore le temps qu'il faudra pour que les pénuries deviennent un problème. Les entreprises japonaises sont réputées pour maintenir des stocks de terres rares. Jusqu'en décembre au moins, date la plus récente pour laquelle des données sur les exportations sont disponibles, la Chine envoyait régulièrement d'importantes cargaisons au Japon.

La Chine dispose d'une liste de contrôle des exportations comprenant environ 1.100 produits et technologies à double usage. Les producteurs chinois doivent obtenir une licence pour pouvoir les expédier à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve l'utilisateur final.

"Les mesures annoncées aujourd'hui sont totalement inacceptables et profondément regrettables", a déclaré Kei Sato, vice-secrétaire général du Cabinet japonais, lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement de Tokyo a exigé leur retrait, a-t-il ajouté.

LISTE DE SURVEILLANCE

Selon le ministère chinois du Commerce, ces restrictions visent à freiner la "remilitarisation" et les ambitions nucléaires du Japon.

Il a ajouté que les organisations et les particuliers étrangers étaient également interdits de transférer des biens à double usage d'origine chinoise aux entités figurant sur la liste.

Les entreprises peuvent demander à vendre aux entités répertoriées dans des "circonstances particulières" qui les obligent à exporter, a déclaré le ministère.

La Chine a assuré que les entités opérant "de bonne foi" n'avaient aucune raison de s'inquiéter et que les mesures annoncées n'affecteraient pas les échanges économiques et commerciaux normaux entre les deux pays.

Le ministère chinois du Commerce a également ajouté 20 autres entités japonaises, dont Subaru Corp 7270.T , Itochu Aviation et Mitsubishi Materials Corp 5711.T , à une liste de surveillance, affirmant qu'il ne pouvait pas vérifier les utilisateurs finaux ou les utilisations finales des articles à double usage de ces entités.

Soumises à un contrôle plus strict, les entreprises exportant vers ces entités devront demander des licences d'exportation individuelles pour les biens à double usage et fournir un engagement écrit stipulant que ces biens ne contribueront pas à renforcer les capacités militaires du Japon.

Aucune des entreprises japonaises concernées contactées par Reuters n'a commenté ces mesures commerciales dans l'immédiat.

(Rédigé par Colleen Howe et Liz Lee à Pékin, Rocky Swift et Anton Bridge à Tokyo ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)