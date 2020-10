Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine exhorte les États-Unis à abandonner leur mentalité de "Guerre froide" Reuters • 07/10/2020 à 09:56









7 octobre (Reuters) - La Chine a exhorté mercredi les États-Unis à cesser leurs attaques et accusations injustifiées à son encontre, accusant le secrétaire d'État américain Mike Pompeo de chercher à engendrer une confrontation politique et d'atteindre à la réputation de Pékin. Pompeo s'est rendu mardi à Tokyo où il a appelé à une coopération plus étroite avec l'Australie, l'Inde et le Japon, ses plus proches alliés en Asie et Océanie, pour contrer l'influence régionale croissante de la Chine dans la région. "Pompeo a, à plusieurs reprises, fabriqué des mensonges sur la Chine et a malicieusement créé une confrontation politique", a déclaré l'ambassade de Chine au Japon dans un communiqué. "Nous exhortons encore une fois les États-Unis à abandonner leur mentalité de Guerre froide et leurs préjugés idéologiques, à cesser les accusations et les attaques injustifiées contre la Chine et à mener les relations avec la Chine de manière constructive". La visite mardi de Pompeo en Asie de l'Est, la première depuis juillet 2019, est intervenue alors que les tensions entre Washington et Pékin s'aggravent à propos de multiples questions allant de la gestion de la crise du coronavirus par Pékin à l'instauration de la nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong et aux revendications en mer de Chine du Sud. (Colin Qian et Se Young Lee, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

