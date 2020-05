Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine exhorte la population à maintenir sa vigilance face au COVID-19 Reuters • 12/05/2020 à 13:18









(Actualisé avec déclarations, précisions) SHANGHAI, 12 mai (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont appelé mardi à la vigilance et au respect des gestes-barrières face à l'apparition de nouveaux cas ces dernières semaines dans le pays où l'inquiétude reste vive même si le pic de l'épidémie de coronavirus est définitivement passé. Au cours des deux dernières semaines, de nouveaux cas ont été signalés dans sept provinces du pays, dont la province du Hubei où le virus est apparu pour la première fois en décembre avant de se propager dans plus de 200 pays dans le monde. Lundi, la ville de Wuhan, dont le marché aux animaux a joué un rôle dans la propagation du virus selon l'Organisation mondiale de la santé, a fait état de son premier foyer d'infections ("cluster") depuis la levée il y a un mois du confinement instauré pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie. La réapparition de "clusters" montre que les mesures de lutte contre l'épidémie doivent être maintenues et ne pas être assouplies, a estimé mardi le porte-parole de la Commission nationale de Santé, Mi Feng, lors d'un point presse. La question des cas asymptomatiques - patients qui ne présentent aucun symptômes - est également source d'inquiétude. Selon la commission nationale, un seul nouveau cas de contamination a été recensé en Chine ces dernières 24 heures et aucun décès supplémentaire lié à l'épidémie n'a été recensé sur la même période. D'après le dernier bilan communiqué par les autorités, le coronavirus a contaminé au total 82.919 personnes et causé 4.633 décès en Chine continentale, où 115 patients sont toujours hospitalisés. A Pékin, où 13 personnes sont actuellement sous traitement, les autorités sanitaires ont relayé le même message de prudence. "Même lorsque ces 13 patients seront remis et sortiront de l'hôpital, cela ne signifiera qu'il n'y aura aucun risque par la suite", a prévenu Lei Haichao, chef de la commission de la santé de Pékin, lors d'un point de presse. Si les autorités appellent au respect strict de la distanciation physique et des gestes-barrières, elles ont dans le même temps commencé à assouplir les mesures de confinement en autorisant entre autres la réouverture des cinémas ou musées dans le pays. La capacité opérationnelle des salles de spectacle est toutefois réduite à 30% de leur jauge normale et la capacité d'exploitation des cybercafés et lieux de divertissement à moins de 50%, a fait savoir la China Culture Administration Association. Le parc Disneyland de Shanghaï a rouvert quant à lui ses portes lundi après trois mois de fermeture mais a limité le nombre de visiteurs quotidiens à 20% de sa capacité d'accueil. (Liangping Gao and Ryan Woo, version française Jean Terzian et Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

