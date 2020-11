Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine envoie une sonde en mission sur la Lune Reuters • 23/11/2020 à 21:49









WENCHANG, Chine, 23 novembre (Reuters) - La Chine a lancé mardi un engin spatial vers la Lune pour y prélever des échantillons de sol lunaire dans le but de progresser dans la connaissance des origines et de la formation du satellite de la Terre. Au-delà de son aspect scientifique, cette mission illustre aussi les ambitions chinoises en matière d'exploration spatiale. Elle doit permettre de tester les capacités de la Chine à prélever des échantillons à distance à l'aide d'un robot avant d'autres missions plus complexes. Si elle y parvient, la Chine deviendra le troisième pays après les Etats-Unis et l'Union soviétique à prélever des échantillons de sol lunaire, ce qui n'a plus été fait depuis les années 1970. La fusée "Longue Marche 5" a décollé à 04h30 heure de Pékin (20h30 GMT lundi) du centre spatial de Wenchang sur l'île de Hainan, dans le sud du pays. Elle transporte la sonde Chang'e-5, dont le nom évoque l'ancienne déesse chinoise de la Lune. (Martin Quin Pollard version française Bertrand Boucey)

