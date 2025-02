"La Chine devra probablement faire face à d'autres droits de douane" (abrdn)

(AOF) - Robert Gilhooly, économiste principal des marchés émergents chez abrdn, apporte son éclairage sur la réponse de la Chine aux droits de douane américains. " Les mesures de rétorsion de la Chine entreront en vigueur le 10 février, ce qui laisse aux États-Unis et à la Chine la possibilité de trouver un accord", introduit-il. Les actions ciblées de la Chine - contrairement aux droits de douane américains de 10 % - devraient également réduire le risque d'une guerre commerciale en spirale, tandis que l'accent mis par l'administration américaine sur le fentanyl offre une voie de désescalade.

La Chine pourrait restreindre les exportations de matières premières utilisées pour la production de fentanyl, en particulier vers l'Amérique du Sud. Cela pourrait contribuer à apaiser les États-Unis.

Même si le dernier droit de douane supplémentaire de 10 % est annulé, la Chine devra probablement faire face à d'autres droits de douane, considère l'économiste.

Il souligne que la législation 301 existante permet d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois, même si la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA) est contestée ou si des mesures énergiques sont prises en ce qui concerne le fentanyl, par exemple.

Pour Robert Gilhooly, le calendrier des actions commerciales américaines reste très flou. "Nous pensons que le taux moyen des droits de douane bilatéraux appliqués aux produits chinois se situera probablement autour de 35-40 %, en hausse par rapport aux quelque 15 % appliqués à la fin du mandat de Joe Biden, et plus élevé que les 25 % impliqués par les derniers droits de douane du 2 février."

Les droits de douane, insiste l'économiste, devraient inciter les autorités chinoises à assouplir plus vigoureusement leur politique, limitant ainsi l'impact sur la croissance. Mais il sera difficile de compenser entièrement le choc et il estime que le PIB sera probablement réduit de 1 % même si les autorités assouplissent leur politique monétaire et fiscale et tolèrent une dépréciation du taux de change.