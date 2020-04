Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine dévoile le nom de sa première mission d'exploration de Mars Reuters • 24/04/2020 à 06:52









PEKIN, 24 avril (Reuters) - L'agence spatiale chinoise a dévoilé le nom que sa première mission d'exploration de la planète Mars, "Tianwen-1", dont le lancement est prévu cette année, a rapporté l'agence de presse officielle Chine Nouvelle vendredi, au jour du 50e anniversaire du lancement du premier satellite chinois. Le nom de la mission, "Tianwen" ("Questions au Ciel"), est tiré d'un poème de Qu Yuan dans lequel celui-ci soulève des questions sur les étoiles et d'autres corps célestes. La Chine est devenue en 2003 le troisième pays à envoyer un homme dans l'espace à bord d'une fusée fabriquée par ses soins, après l'ancienne Union soviétique et les Etats-Unis, avant de réussir dix ans plus tard son premier alunissage. La deuxième puissance économique mondiale ambitionne de devenir également une véritable puissance spatiale d'ici 2030. (Ryan Woo; version française Jean Terzian)

