La Chine devance l'Europe en matière d'innovation et de développement pharmaceutiques, déclare un dirigeant de Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick

La Chine a devancé l’Europe en matière d’innovation pharmaceutique et de développement de médicaments, a déclaré mardi un haut responsable de Pfizer PFE.N . La Chine est devenue une source majeure de nouveaux médicaments et de recherche clinique, redessinant ainsi le paysage mondial de l’industrie pharmaceutique, a déclaré Alexandre de Germay, directeur commercial international de Pfizer, lors d’un événement organisé par le groupe de pression sectoriel, la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA).

« Aujourd’hui, 40 % de toutes les études cliniques en oncologie dans le monde sont menées en Chine », a déclaré M. de Germay. « Le volume d’innovation issu du secteur des biotechnologies en Chine est tout simplement incroyable. »

M. de Germay a ajouté que Pfizer estimait désormais que le développement clinique pouvait être mené trois fois plus rapidement en Chine, et ce pour un coût environ deux fois moins élevé qu’en Europe.

Il a également mis en avant des données montrant que la Chine était à l’origine d’un plus grand nombre de médicaments innovants que l’Europe.

« En 2024, sur les 81 médicaments innovants commercialisés, 28 provenaient de Chine et seulement 18 d’Europe », a-t-il précisé. Ces commentaires interviennent alors que les laboratoires pharmaceutiques et les décideurs politiques européens débattent de la manière de maintenir la compétitivité de l’Europe en matière de recherche, de développement et de fabrication pharmaceutiques, face à une concurrence croissante de la part de la Chine et des États-Unis. « Nous devons rivaliser avec les États-Unis, mais nous devons également rivaliser avec la Chine », a déclaré M. de Germay. « Nous devons prendre conscience que la menace chinoise est bien réelle. » Les États-Unis ont également pris des mesures pour accélérer la recherche pharmaceutique afin de contrer l’industrie biotechnologique chinoise. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a lancé lundi une initiative baptisée « Operation TrialBlazer » et a mis à jour ses recommandations concernant les études de phase précoce, ce qui pourrait permettre aux entreprises de gagner entre six et douze mois de temps de développement.

Jeffrey Legos, directeur de l’oncologie chez Pfizer, a déclaré lundi lors d’une interview qu’au moins 20 % des patients participant aux essais cliniques de phase avancée menés par l’entreprise étaient recrutés aux États-Unis.