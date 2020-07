Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine demande aux USA de fermer leur consulat à Chengdu Reuters • 24/07/2020 à 07:32









(Actualisé tout du long avec précisions) PEKIN, 24 juillet (Reuters) - La Chine a ordonné vendredi aux Etats-Unis de fermer leur consulat à Chengdu, dans le centre du pays, une mesure prise en représailles à la fermeture du consulat chinois à Houston décidée cette semaine par Washington. Les autorités chinoises avaient exprimé leur mécontentement et prévenu qu'elles prendraient des contre-mesures après avoir reçu l'ordre inattendu de fermer le consulat à Houston sous 72 heures - soit d'ici ce vendredi. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que "la décision américaine a gravement violé le droit international, les normes fondamentales des relations internationales et les termes de la convention consulaire sino-américaine". "Cela a grandement nui aux relations" entre les deux pays, a-t-il ajouté. "Le ministère chinois des Affaires étrangères a informé l'ambassade des Etats-Unis en Chine de sa décision de retirer son consentement pour l'établissement et le fonctionnement du consulat général américain de Chengdu", est-il écrit dans le communiqué. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du département d'Etat américain ni de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin. Les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales se sont détériorées au fil de l'année à propos d'un éventail de sujets, dont le commerce, la pandémie due au coronavirus et le contrôle accru de Pékin sur Hong Kong. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a adressé jeudi une nouvelle pique à la Chine, en déclarant que Washington et ses alliés devaient faire preuve de "moyens plus créatifs et affirmés" pour contraindre le Parti communiste chinois (PCC) à changer sa façon de procéder. (Tony Munroe et Yew Lun Tian; version française Jean Terzian)

