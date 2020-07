Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine critique le retrait des Etats-Unis de l'OMS Reuters • 08/07/2020 à 12:58









PEKIN, 8 juillet (Reuters) - La Chine a critiqué mercredi le retrait annoncé des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), déclarant que cette décision aurait de graves conséquences pour les pays en développement. Lors d'un point presse, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que Pékin exhortait la communauté internationale à renforcer le soutien à l'OMS. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est parallèlement retiré à la dernière minute d'un colloque en visioconférence organisé par Chatham House à Londres auquel il devait participer ce mercredi. Les organisateurs de l'événement ont indiqué qu'il devait prendre part à une série de réunions liées à la notification par les Etats-Unis de leur retrait de l'OMS. L'explication n'a pas encore été confirmée par son secrétariat à Genève. Donald Trump a annoncé le 29 mai dernier qu'il mettait fin aux relations des Etats-Unis avec l'OMS à la suite de la crise du coronavirus, estimant que l'institution était devenue une "marionnette" de la Chine. Le président américain a officiellement notifié l'Onu de sa décision. Le départ des Etats-Unis de l'OMS sera effectif dans un an, le 6 juillet 2021, ont annoncé mardi les Nations unies. (Gabriel Crossley avec Kate Kelland à Londres version française Elena Smirnova, édité par Henri-Pierre André)

