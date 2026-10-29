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La Chine condamne la décision des États-Unis d'ajouter des entreprises chinoises d'équipements médicaux à la liste des entreprises recourant au travail forcé des Ouïghours
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Fournit des informations complémentaires sur les ajouts à la liste aux paragraphes 2 à 6 et sur l'inscription d'Illumina sur la liste au paragraphe 7)

Jeudi, le ministère chinois du Commerce a condamné les États-Unis pour avoir inscrit plusieurs entreprises chinoises sur une liste d’entreprises qui, selon Washington, recourraient au travail forcé des Ouïghours ou s’approvisionneraient en matières premières provenant du Xinjiang, et a déclaré que Pékin prendrait des mesures pour protéger ses intérêts.

Les États-Unis ont ajouté trois fabricants chinois d'équipements médicaux à la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), qui regroupe les entités qui, selon eux, recourent ou facilitent le recours au travail forcé des Ouïghours et d’autres minorités, ou s’approvisionnent en matières premières provenant de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a reçu pour instruction d’empêcher les marchandises provenant des entreprises figurant sur cette liste d’entrer sur le territoire américain, à moins que les exportateurs ne puissent réfuter la présomption selon laquelle elles ont été fabriquées en recourant au travail forcé.

Cette liste va à l’encontre du consensus atteint par les deux chefs d’État, et les États-Unis devraient cesser immédiatement « les manipulations politiques, les campagnes de dénigrement et la répression injustifiée des entreprises chinoises », a déclaré le ministère du Commerce.

Mercredi, les États-Unis ont ajouté à la liste les sociétés MGI Tech Co Ltd 688114.SS , BGI Genomics Co Ltd 300676.SZ et Shenzhen BGI Technology Co Ltd, que les États-Unis désignent également sous le nom de “BGI Group”.

MGI Tech a rejeté les allégations américaines et a déclaré qu’elle appliquait une « tolérance zéro » en matière de travail forcé. BGI Genomics et le groupe BGI, sa société mère, ont également affirmé ne pratiquer aucune forme de travail forcé.

Un groupe d’experts de l’ONU a déclaré en janvier qu’il existait « un schéma persistant » de travail forcé présumé touchant les minorités ouïghoure, kazakhe et kirghize, ainsi que les Tibétains, au Xinjiang et dans plusieurs provinces chinoises. Pékin a rejeté ces allégations, les qualifiant d’infondées.

Début 2025, la Chine a inscrit Illumina ILMN.O , fabricant américain d'équipements médicaux et concurrent d’ , sur sa liste des “entités non fiables”.

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