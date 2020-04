Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine baisse un taux d'intérêt pour contrer les effets du coronavirus Reuters • 15/04/2020 à 08:40









LA CHINE BAISSE UN TAUX D'INTÉRÊT POUR CONTRER LES EFFETS DU CORONAVIRUS SHANGHAI (Reuters) - La banque centrale chinoise a augmenté mercredi ses efforts afin de limiter les effets du coronavirus sur la deuxième économie du monde en abaissant un taux d'intérêt à moyen terme et en réduisant le montant des réserves que les banques commerciales doivent détenir auprès d'elle. La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé qu'elle abaissait son taux de facilité de crédit à moyen terme à un an (MLF) de 20 points de base à 2,95%, son plus bas niveau depuis l'introduction de cet instrument en septembre 2014. L'institut d'émission a également décidé de baisser d'environ 28 milliards de dollars son ratio de réserves obligatoires. Ces deux décisions permettent d'injecter au total 43 milliards de dollars (39 milliards d'euros) dans le système financier à deux jours de l'annonce, vendredi, de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la Chine au premier trimestre. Il est attendu en baisse de 6,5% et devrait ainsi connaître sa première contraction depuis près de 30 ans. La BPC avait annoncé le 30 mars dernier une baisse de 20 points de son taux de prise en pension inversée ("reverse repo") à 7 jours. Les observateurs s'attendent à ce qu'elle annonce le 20 avril une baisse du taux préférentiel de prêt (LPR), son nouveau taux de référence. (Winni Zhou, Andrew Galbraith,Lusha Zhang et Tom Westbrook, version française Camille Raynaud, édité par Patrick Vignal)

