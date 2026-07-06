La Chine achète au moins cinq cargaisons de soja américain destinées à être expédiées entre septembre et novembre, selon des opérateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte) par Karl Plume

Le négociant public chinois COFCO a acheté lundi au moins cinq cargaisons, soit au moins 300.000 tonnes métriques, de soja américain, dont l'expédition est prévue entre septembre et novembre, ont déclaré deux négociants américains au courant de ces transactions.

Le volume d'achat pourrait être encore plus important à mesure que d'autres transactions seront finalisées, ont indiqué ces négociants. L'un d'entre eux a estimé le volume d'achat jusqu'à 10 cargaisons, soit environ 600.000 tonnes, avec des expéditions depuis les ports de la côte du Golfe des États-Unis et du nord-ouest du Pacifique.

Ces transactions font suite aux récentes négociations commerciales entre Washington et Pékin qui, selon la Maison Blanche, ont donné lieu à des engagements de la part de la Chine d’acheter 25 millions de tonnes de soja américain par an et d’augmenter ses achats d’autres produits agricoles américains.

Le président chinois Xi Jinping se rendra à la Maison Blanche vers la fin du mois de septembre, a déclaré lundi le président américain Donald Trump .

La Chine, premier importateur mondial de soja et principal acheteur étranger de soja américain, a ralenti ses achats de soja américain au cours de l’année écoulée, dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis et d’offre abondante de soja moins cher provenant de son concurrent, le Brésil.

Les ventes à l’exportation de soja américain déclarées comme destinées à la Chine pour la campagne de commercialisation en cours, qui s’achève le 31 août, ont baissé de 47 % par rapport à la même période l’année dernière, selon le ministère américain de l’Agriculture (USDA).

Les ventes pour la campagne de commercialisation 2026/27, qui débute le 1er septembre, s'élevaient à seulement 200.000 tonnes au 25 juin, selon les données de l'USDA.