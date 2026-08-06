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La Chine achète au moins 10 cargaisons supplémentaires de soja américain, selon des opérateurs
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 20:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ella Cao, Tom Polansek et Karl Plume

La Chine a acheté au moins dix nouvelles cargaisons de soja américain, ont déclaré jeudi trois négociants asiatiques, ce qui constitue la dernière vague d’achats en date avant la visite prévue du président Xi Jinping aux États-Unis le mois prochain.

L'acheteur public Sinograin a acquis entre 10 et 15 cargaisons mercredi, ont précisé les négociants. Au moins 10 cargaisons devaient être expédiées en octobre-novembre, a indiqué l'un d'entre eux.

Ces transactions font suite aux négociations commerciales entre Washington et Pékin qui, selon la Maison Blanche, ont abouti à des engagements de la Chine d’acheter 25 millions de tonnes de soja américain par an et d’augmenter ses achats d’autres produits agricoles américains. La Chine a acheté environ 6 millions de tonnes à ce jour pour une livraison au cours de la campagne agricole américaine qui débute le 1er septembre, a indiqué une source du secteur américain.

“C'est une excellente nouvelle”, a déclaré Mike McCranie, agriculteur du Dakota du Sud et président du conseil d'administration du Conseil américain des exportateurs de soja, en marge d'une conférence du conseil à Chicago.

“C'est un signe encourageant qui montre que la Chine va respecter son engagement d'achat de 25 millions de tonnes.”

Mardi, Juan Luciano, directeur général d’Archer-Daniels-Midland ADM.N , a déclaré que la Chine semblait en bonne voie pour honorer cet engagement et qu’elle pourrait également passer commande de sorgho, d’orge et d’autres cultures américaines.

Les importateurs ont profité de la récente baisse des prix du soja américain, alimentée par les prévisions d’une amélioration des conditions météorologiques pour les cultures aux États-Unis. Jeudi, les contrats à terme sur le soja Sv1 ont légèrement progressé au Chicago Board of Trade après avoir atteint mercredi leur plus bas niveau depuis un mois.

Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a confirmé dans son système de rapports quotidiens que les exportateurs avaient vendu 122.000 tonnes métriques de soja américain à la Chine pour une livraison au cours de la campagne agricole débutant le 1er septembre. Les exportateurs sont tenus de signaler à l’USDA toute transaction supérieure à 100.000 tonnes dans les 24 heures.

Sinograin, qui gère les réserves stratégiques de la Chine, a mis aux enchères du soja importé afin de libérer de l'espace de stockage pour les cargaisons américaines à venir. Selon deux opérateurs, Sinograin a vendu environ 67 % des 501.000 tonnes de soja importé proposées mercredi lors de sa deuxième vente aux enchères de ces dernières semaines.

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