La Chine a mené une campagne visant à discréditer l'avion de combat français Rafale après le conflit entre l'Inde et le Pakistan, selon une commission américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shivam Patel

La Chine a mené une campagne de désinformation pour nuire aux ventes de l'avion de combat français Rafale après que l'Inde a utilisé les avions en mai pour la première fois contre des armes chinoises déployées par son voisin le Pakistan, a déclaré une commission américaine bipartite ce mois-ci dans un rapport que les Chinois ont rejeté comme étant de fausses informations. Le rapport de la commission américano-chinoise d'examen de l'économie et de la sécurité a été publié mardi et fait suite à la signature d'une lettre d'intention par l'Ukraine pour obtenir jusqu'à 100 chasseurs Rafale fabriqués par Dassault Aviation AM.PA au cours des dix prochaines années. Plus d'une demi-douzaine de pays ont acheté le Rafale, dont la réputation a été mise à mal cette année lorsque le chasseur J-10 du Pakistan, fabriqué en Chine, a abattu au moins un Rafale utilisé par l'Inde au cours d'un conflit de quatre jours entre les deux voisins dotés de l'arme nucléaire.

La Chine a utilisé de faux comptes de médias sociaux pour partager des images générées par l'IA ainsi que des images de jeux vidéo de prétendus débris d'avions que l'armement chinois aurait détruits, a déclaré la commission dans un rapport au Congrès américain.

"Le rapport publié par la commission elle-même est faux", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, en réponse à une demande de commentaire de Reuters.

"La commission que vous avez mentionnée a toujours eu un parti pris idéologique contre la Chine et n'a aucune crédibilité", a ajouté Mao.

Le ministère indien des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le rapport, qui s'appuie sur les auditions de la commission et sur des recherches comprenant des informations accessibles au public et des rapports des médias, indique que la caractérisation du conflit de mai comme une "guerre par procuration" surestimerait le rôle de la Chine en tant qu'instigatrice, mais que Pékin a profité du conflit pour tester la sophistication de ses armes et en faire la publicité.

"L'utilisation par le Pakistan d'armes chinoises pour abattre les avions de chasse français Rafale utilisés par l'Inde est également devenue un argument de vente particulier pour les ambassades chinoises dans le domaine de la défense, malgré le fait que seuls trois avions pilotés par l'armée indienne auraient été abattus et qu'il ne s'agissait peut-être pas tous de Rafale", indique le rapport.

Il ajoute que des fonctionnaires de l'ambassade de Chine ont persuadé l'Indonésie d'interrompre un achat d'avions Rafale déjà en cours. Le ministère indonésien de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Son vice-ministre de la défense a déclaré en juin que le pays évaluait le chasseur J-10 à la suite d'une offre de la Chine et qu'il tiendrait compte des informations selon lesquelles un avion pakistanais J-10 avait abattu des jets indiens.