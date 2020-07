Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine a lancé une fusée inhabitée à destination de Mars Reuters • 23/07/2020 à 06:55









WENCHANG, Chine, 23 juillet (Reuters) - La Chine a lancé jeudi une fusée Longue Marche 5 transportant une sonde à destination de Mars afin d'y déployer un rover chargé d'explorer la planète pendant 90 jours. Il s'agit de la première mission indépendante d'exploration de Mars menée par la Chine, qui veut démontrer sa maîtrise technologique et ambitionne de devenir une puissance spatiale. La fusée a décollé à 04h41 GMT du centre spatial de Wenchang, dans la province de Hainan. (Ryan Woo; version française Jean Terzian)

