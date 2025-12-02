La Chine a délivré un premier lot de licences d'exportation de terres rares-source

La Chine a délivré le premier lot de nouvelles licences d'exportation de terres rares, une mesure clé convenue lors du sommet entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, a déclaré une source mardi.

Ces approbations interviennent après des mois de perturbations déclenchées par l'introduction de contrôles chinois sur les exportations de terres rares en avril, au plus fort de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

En obligeant les entreprises à demander des licences pour chaque exportation, la Chine a créé des pénuries qui ont paralysé une partie de la chaîne d'approvisionnement automobile et lui ont donné un énorme poids dans les négociations avec les États-Unis.

Les nouvelles "licences générales" sont conçues pour alléger cette pression en autorisant davantage d'exportations dans le cadre de permis d'une durée d'un an pour des clients individuels, a rapporté Reuters en novembre, et ont été l'un des principaux résultats de la réunion entre Donald Trump et Xi Jinping à la fin du mois d'octobre.

FOURNISSEURS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE Le fabricant chinois d'aimants JL Mag Rare Earth 300748.SZ a reçu des licences générales pour la quasi-totalité de ses clients, tandis que Ningbo Yunsheng 600366.SS et Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech 000970.SZ ont obtenu des licences pour certains de leurs clients, a déclaré la source, qui a refusé d'être identifiée en raison de la sensibilité de l'affaire.

Les trois entreprises et le ministère chinois du Commerce n'ont pas répondu aux questions dans l'immédiat.

Les trois entreprises vendent notamment à l'industrie automobile, selon leurs sites internet. JL Mag possède une filiale en Europe et Ningbo Yunsheng déclare avoir des clients en Europe et en Amérique.

Les nouvelles licences compléteront, sans le remplacer, le régime d'autorisation existant, a rapporté Reuters en novembre. Pour l'instant, seules les grandes entreprises chinoises de terres rares peuvent prétendre à des licences générales, mais les critères pourraient être élargis si le déploiement s'avère concluant, a déclaré la source.

DES QUESTIONS SUBSISTENT

Les nouvelles licences contribuent à combler le fossé entre les comptes rendus respectifs de Pékin et de Washington sur ce qui a été convenu lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement en Corée du Sud.

Alors que la Maison blanche a assimilé les licences générales à la fin effective du contrôle des exportations de terres rares par la Chine, Pékin n'a que peu parlé des nouvelles licences en public et n'a donné aucun signe de son intention de démanteler son régime.

Il reste à voir dans quelle mesure les licences seront délivrées et si elles seront interdites à certains clients, par exemple dans le domaine de la défense ou dans des secteurs sensibles tels que l'aérospatiale ou les semi-conducteurs.

Entre-temps, les entreprises européennes se sont à nouveau plaintes lundi des longs délais et du manque de transparence du système actuel de contrôle des exportations.

(Reuters ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)