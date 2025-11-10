La Chambre des représentants devrait voter dès que possible après l'adoption par le Sénat d'un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement, selon Mike Johnson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré lundi que la Chambre des représentants devrait voter "dès que possible" après qu'un vote du Sénat ait ouvert la porte à la réouverture du gouvernement.
