 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,12
+1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Chambre des représentants devrait voter dès que possible après l'adoption par le Sénat d'un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement, selon Mike Johnson
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré lundi que la Chambre des représentants devrait voter "dès que possible" après qu'un vote du Sénat ait ouvert la porte à la réouverture du gouvernement.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank