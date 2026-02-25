La Chambre des représentants des États-Unis n'adopte pas le projet de loi sur la sécurité aérienne après le retrait du soutien du Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La législation qui rendrait l'ADS-B obligatoire a échoué à une voix près

*

Il fallait une majorité des deux tiers en vertu des règles de la procédure accélérée

*

Les détracteurs de la législation ont déclaré qu'elle pourrait nuire à la sécurité nationale

*

Les familles des victimes appellent à l'action après la mort de 67 personnes dans une collision aérienne l'année dernière

(Ajout de commentaires supplémentaires tout au long du texte) par David Shepardson

La Chambre des représentants des États-Unis n'a pas réussi à adopter une loi clé sur l'aviation après que le Pentagone a soulevé des objections de dernière minute, et malgré les appels des législateurs et des familles des personnes tuées dans la pire catastrophe aérienne américaine depuis 2001.

La Chambre a voté par 264 voix pour et 133 contre en faveur de la loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre, qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031. Toutefois, en vertu des règles de la procédure accélérée visant à accélérer la législation, le projet de loi avait besoin d'une majorité des deux tiers pour être adopté, et il lui a manqué une voix.

Un démocrate s'est joint à 132 républicains pour voter contre ROTOR.

La loi exigerait que l'armée utilise l'ADS-B pour les vols d'entraînement de routine, mais pas pour les missions militaires sensibles. La législation fait suite à la catastrophe de janvier 2025, lorsqu'un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée sont entrés en collision dans l'espace aérien encombré au-dessus de la capitale du pays , tuant 67 personnes.

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ AURAIT PERMIS D'ÉVITER L'ACCIDENT: NTSB

La présidente du National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, a déclaré que l'ADS-B aurait permis d'éviter la collision de 2025 et a rappelé que l'agence demandait depuis plus de 20 ans qu'il soit rendu obligatoire.

Selon le NTSB, l'ADS-B aurait pu alerter le pilote de l'avion de ligne 59 secondes avant la collision et l'équipage de l'hélicoptère 48 secondes avant.

"Combien de personnes devront encore mourir pour que nous décidions qu'il faut agir", a-t-elle déclaré à la presse mardi. Après le vote, elle a déclaré qu'il était "méprisable" que le projet n'ait pas abouti.

En décembre, le Pentagone a déclaré qu'il soutenait la législation, parrainée par le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, et par la principale démocrate de cette commission, Maria Cantwell. Mais dans un communiqué publié lundi, le Pentagone a déclaré que le projet de loi pourrait créer "d'importantes charges budgétaires non résolues et des risques de sécurité opérationnelle affectant les activités de défense nationale".

Ted Cruz a déclaré à Reuters qu'il était déçu par le vote, mais qu'il était convaincu que le projet de loi ROTOR serait finalement adopté et promulgué.

Le président de la commission des transports de la Chambre des représentants, Sam Graves, a déclaré mardi que son groupe examinerait un projet de loi rival sur la sécurité aérienne dès la semaine prochaine.

Le projet de loi bipartisan de Sam Graves, connu sous le nom de loi ALERT , est coparrainé par le principal démocrate de la commission, le représentant Rick Larsen, et vise à répondre de manière plus complète aux recommandations du NTSB, mais ses détracteurs affirment qu'il ne garantirait pas l'utilisation généralisée de l'ADS-B pour prévenir les accidents.

Les familles des victimes du crash se sont déclarées dévastées dans un communiqué et ont affirmé que le projet de loi n'avait pas été rejeté sur le fond, mais en raison d'affirmations techniques trompeuses rejetées par le NTSB et de la volte-face du Pentagone.

"Le même risque qui a tué 67 personnes il y a 13 mois est toujours présent dans le ciel ce soir", ont-ils déclaré.

Audrey Patel, dont le mari est mort dans l'accident, était enceinte à l'époque et a évoqué d'autres quasi-collisions récentes. "Nous savons pourquoi cela s'est produit et comment l'éviter", a déclaré Mme Patel lors d'une conférence de presse au Capitole.

Le président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, le républicain Mike Rogers, a critiqué la loi ROTOR, estimant qu'elle porterait atteinte à la sécurité nationale. Il a toutefois ajouté que certains avions militaires devraient être équipés de l'ADS-B et le transmettre dans l'espace aérien civil encombré. Il est également l'un des co-parrains de la loi ALERT.

L'Association des pilotes de ligne a déclaré que le vote montrait qu'une forte majorité du Congrès soutenait ROTOR, bien qu'il ait échoué à une voix près. "La connaissance de la situation est essentielle pour prévenir les accidents d'aviation; elle peut sauver des vies", a déclaré le syndicat, ajoutant qu'il s'efforcerait d'ajouter les exigences de l'ADS-B à la loi ALERT.

La loi ROTOR aurait également renforcé la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.