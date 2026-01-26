La Chambre basse française soutient l'interdiction des médias sociaux pour les moins de 15 ans

L'Assemblée nationale française a approuvé lundi une loi interdisant aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux médias sociaux, en raison des inquiétudes croissantes concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale.