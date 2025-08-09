La chaîne de télévision Nexstar est en pourparlers avancés pour acquérir son concurrent Tegna, selon une source

(Changements de source dans le titre et le paragraphe 1, mises à jour)

Le groupe de télévision Nexstar Media Group NXST.O est en pourparlers avancés pour acquérir son rival Tegna TGNA.N , a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier vendredi.

Les actions de Tegna ont bondi de 30 % dans les échanges prolongés qui ont suivi le rapport, tandis que les actions de Nexstar sont restées largement inchangées.

Un accord potentiel entre les deux sociétés marquerait une étape importante dans la consolidation en cours de l'industrie de la télévision américaine, alors que les diffuseurs s'adaptent aux changements d'habitudes des consommateurs entraînés par la coupure du cordon et l'expansion rapide du streaming, dans l'attente d'une réglementation plus souple sous l'administration du président américain Donald Trump.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations dans 116 marchés. Il exploite également des propriétés médiatiques de premier plan, notamment The CW et NewsNation, et s'est récemment concentré sur le contenu sportif.

Tegna possède 64 stations et exploite des réseaux tels que True Crime Network. L'entreprise a une valorisation de marché d'environ 2,42 milliards de dollars, contre 5,56 milliards de dollars pour Nexstar, selon les données de LSEG.

Le Wall Street Journal, qui a été le premier à faire état de ces discussions, a déclaré qu'un accord pourrait être conclu prochainement, à condition que les négociations évitent des obstacles de dernière minute.

Nexstar et Tegna ont tous deux refusé de commenter ce rapport.

Tegna a déjà fait l'objet d'offres de rachat par le passé. En 2022, elle a accepté d'être rachetée par Standard General dans le cadre d'une transaction évaluée à 8,6 milliards de dollars, dette comprise, mais a ensuite annulé l'accord de fusion à la suite d'un examen réglementaire.