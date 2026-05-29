La chaîne de supermarchés britannique Asda fait appel à Ocado pour redynamiser son activité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Asda perd des parts de marché au profit de ses concurrents

* Cet accord permettra de remplacer et de moderniser l'infrastructure de commerce électronique d'Asda

* Les solutions d'Ocado seront déployées chez Asda à partir de 2027

* Cet accord est un coup de pouce pour Ocado après la fermeture de certains sites aux États-Unis

* Le cours de l'action Ocado progresse de 12,3 %

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 3, commentaires du directeur général d'Ocado aux paragraphes 11 et 15, commentaires de l'analyste au paragraphe 14) par James Davey et Raechel Thankam Job

Le groupe britannique de supermarchés Asda a conclu un partenariat avec la société technologique Ocado OCDO.L afin de réorganiser son activité en ligne à travers le Royaume-Uni, dans le but d'enrayer la perte de parts de marché, ont annoncé vendredi les deux entreprises.

Cet accord est un coup de pouce pour Ocado après un revers majeur l'année dernière, lorsque ses partenaires nord-américains – Kroger KR.N aux États-Unis et Sobeys au Canada – ont fermé certains centres de traitement des commandes robotisés, invoquant une demande plus faible que prévu.

L'action Ocado a progressé de 12,3 %, ramenant ses pertes sur l'année à 10,3 %.

Asda, détenue majoritairement par la société de capital-investissement TDR Capital, est le troisième distributeur alimentaire britannique, mais a perdu du terrain face à des concurrents tels que le leader du secteur Tesco TSCO.L , le numéro deux Sainsbury's SBRY.L et les discounters Lidl et Aldi. Le bénéfice d'Asda a chuté de 33 % en 2025.

Asda exploite environ 1.100 magasins et gère déjà une importante activité de vente en ligne de produits alimentaires, traitant plus de 700.000 commandes par semaine. Ses ventes en ligne annuelles, d'environ 3 milliards de livres sterling (4 milliards de dollars), représentent environ 1,5 % du marché britannique de l'alimentation. Sa part de marché totale est de 11,5 %.

REMPLACEMENT ET MODERNISATION

Dans le cadre de cet accord, Asda remplacera et modernisera son infrastructure de commerce électronique existante en utilisant la technologie d'Ocado, avec des solutions déployées dans les magasins et les “dark stores” (magasins qui traitent les commandes en ligne et ne sont pas ouverts au public) à partir de 2027.

“Ces solutions comprennent le front-end (boutique en ligne) d'Ocado, la préparation des commandes en magasin et des logiciels permettant de planifier la livraison du dernier kilomètre et d'optimiser les itinéraires,” a déclaré Ocado.

Ce partenariat permettra à Asda de proposer une gamme complète de services en ligne, notamment des commandes programmées et à délai de livraison court, ainsi que le “click and collect”. Asda utilisera également la plateforme d'Ocado pour traiter et livrer les commandes passées via des agrégateurs tels qu'Uber Eats UBER.N , Deliveroo et Just Eat JTKWY.PK .

“Notre partenariat avec Ocado renforcera notre offre en ligne,” a déclaré Allan Leighton, président exécutif d'Asda.

Le directeur général d'Ocado, Tim Steiner, a déclaré à Reuters qu'il espérait que cet accord “marque le début d'un long parcours commun,” soulignant qu'à l'avenir, Asda pourrait vendre des produits Ocado.

Ocado a déjà conclu un partenariat au Royaume-Uni avec Morrisons, le sixième distributeur alimentaire, et détient une participation de 50 % dans Ocado Retail, sa coentreprise de livraison en ligne avec Marks & Spencer MKS.L . M&S n'a pas souhaité faire de commentaires.

Ocado a déclaré que l'accord avec Asda ne devrait pas avoir d'impact financier significatif sur son exercice 2025/26. La société a réaffirmé qu'elle prévoyait de dégager un flux de trésorerie positif au second semestre de l'exercice 2025/26 et pour l'ensemble de l'exercice 2026/27.

Marcus Diebel, analyste chez JPMorgan, a estimé que cet accord représenterait pour Ocado un gain annuel de 20 millions de livres sterling en bénéfices de base à partir de 2027.

Quant à d'autres accords , M. Steiner a déclaré qu'Ocado était “engagé dans de nombreuses discussions un peu partout.”

(1 $ = 0,7457 livre sterling)