La chaîne de sandwichs Jersey Mike's vise une valorisation de 7,94 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La chaîne de sandwichs Jersey Mike's Subs vise une valorisation pouvant atteindre 7,94 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle s'apprête à tester l'intérêt des investisseurs pour les introductions en bourse dans le secteur de la restauration.

La société, basée à Tinton Falls, dans le New Jersey, et les actionnaires vendeurs cherchent à lever jusqu’à 1,09 milliard de dollars en proposant 43,5 millions d’actions à un prix compris entre 21 et 25 dollars chacune, selon le dossier réglementaire déposé lundi par Jersey Mike’s.

Le marché américain des introductions en bourse a rebondi au cours du trimestre clos en juin, les entreprises de nombreux secteurs ayant cherché à s'introduire à New York, après un bref ralentissement provoqué par le conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Une série d’introductions en bourse très médiatisées, notamment celle de SpaceX qui a battu tous les records avec 75 milliards de dollars, a permis aux recettes du trimestre de dépasser les 100 milliards de dollars.

L'introduction en bourse de la chaîne de sandwichs constitue une opération rare dans le secteur américain de la restauration, après les débuts de la chaîne méditerranéenne Cava CAVA.N il y a trois ans et l'entrée de Black Rock Coffee Bar BRCB.O sur le Nasdaq l'année dernière.

Jersey Mike's, connue pour ses sandwichs « submarine », est dirigée par son directeur général Peter Cancro, qui a commencé à travailler en 1956 dans le restaurant de l'entreprise situé à Point Pleasant, dans le New Jersey, qui a ensuite été fondé sous le nom de Mike's Subs.

Sous la direction de Peter Cancro, qui a racheté le premier établissement en 1975 et lancé le système de franchise en 1987, Jersey Mike's s'est développé pour devenir une grande chaîne américaine de restauration rapide décontractée, comptant plus de 3 300 points de vente aux États-Unis et au Canada. L'entreprise est partenaire officiel de la Ligue nationale de football américain (NFL).

Jersey Mike's, qui a été rachetée l'année dernière par la société de capital-investissement Blackstone BX.N pour environ 8 milliards de dollars, prévoit d'ouvrir 300 restaurants au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Cancro, selon le document réglementaire.

La société de rachat avait pour objectif de développer la chaîne de sandwichs tant sur le marché national qu’à l’international.

La société a déposé une demande d’inscription à la Bourse de New York sous le symbole boursier "JMKE". Morgan Stanley, Jefferies et J.P. Morgan sont les chefs de file conjoints de l’opération.