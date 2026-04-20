La chaîne de sandwichs Jersey Mike's dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'article)

La chaîne de sandwichs Jersey Mike's a déclaré lundi qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, s'ajoutant à une multitude d'entreprises qui avancent des plans d'introduction en bourse alors que les marchés se maintiennent à des niveaux record.

Le marché des introductions en bourse au printemps connaît une reprise de l'activité, avec plusieurs transactions importantes qui ont été conclues après une brève accalmie en mars, alors que la volatilité liée au conflit au Moyen-Orient et un effondrement du secteur technologique déclenché par les craintes d'une perturbation de l'intelligence artificielle ont pesé sur le sentiment.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont atteint leur troisième clôture record d'affilée vendredi, tandis que le Dow Jones a enregistré sa plus haute clôture depuis fin février.

Les introductions en bourse gagnent généralement du terrain lorsque les conditions de marché sont stables, car une volatilité moindre et des prix plus clairs donnent aux entreprises et aux investisseurs la confiance nécessaire pour procéder à de nouvelles inscriptions.

Jersey Mike's n'a pas divulgué les détails de l'offre. Toutefois, Bloomberg News a rapporté plus tôt cette année, en citant des sources, que la chaîne de sandwichs pourrait chercher à lever plus d'un milliard de dollars pour une valorisation d'au moins 12 milliards de dollars.

La société exploite une franchise de sandwichs de type fast-casual avec plus de 3 000 points de vente aux États-Unis.