La chaîne de pharmacies Dr. Max s'associe à VusionGroup pour digitaliser ses magasins en Europe

Dr. Max déploiera les technologies VusionGroup dans 1 000 points de vente à travers 6 pays : la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, l’Italie, la Serbie et la Pologne.



15 février 2025 – VusionGroup (VU– FR0010282822), leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Dr. Max, l'une des principales chaînes de pharmacies en Europe, pour déployer ses solutions de pointe dans l’ensemble de son parc.



Dr. Max a choisi d’équiper ses pharmacies des solutions VusionGroup afin de les rendre plus connectées et plus efficaces, au profit à la fois des clients et des collaborateurs.



« Les solutions innovantes de VusionGroup nous aident à simplifier et moderniser le fonctionnement de nos pharmacies, qu’il s’agisse des tâches quotidiennes ou de notre manière d’interagir avec les clients et les patients. Ce partenariat soutient notre ambition de mener la transformation digitale des soins pharmaceutiques tout en renforçant notre position de leader en Europe », déclare Branislav Chmela, Responsable des Opérations du Groupe Dr. Max. « En associant une meilleure efficacité à des outils plus intelligents, nous créons davantage d’opportunités pour que nos pharmaciens se consacrent à l’essentiel : offrir des soins personnels et professionnels. »