La chaîne de magasins de proximité Yesway bondit au Nasdaq pour ses débuts, alors que le marché des introductions en bourse se redresse

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(Ajout de commentaires du directeur général dans les paragraphes 7 à 9, détails et contexte dans l'ensemble du document) par Manya Saini

Les actions de l'opérateur de magasins de proximité Yesway YSWY.O ont bondi de 10 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, signalant un regain d'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations, alors que les marchés boursiers oscillent autour de niveaux record.

L'entreprise s'ajoute à une multitude de sociétés qui profitent de la fenêtre printanière pour faire avancer leurs projets d'introduction en bourse, alors que les inquiétudes concernant un conflit prolongé au Moyen-Orient et les perturbations causées par l'IA sur les entreprises de logiciels traditionnelles s'apaisent.

Yesway, qui vend de tout, de la restauration rapide aux boissons gazeuses en passant par son burrito Allsup's, a levé 280 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 14 millions d'actions à 20 dollars chacune. Les actions ont ouvert à 22 dollars chacune.

Soutenue par la société de capital-investissement Brookwood Financial Partners, Yesway est le quinzième exploitant de magasins de proximité aux États-Unis en termes de nombre de magasins, la plupart de ses établissements étant concentrés dans des communautés de moins de 20 000 habitants.

La société a déclaré dans son prospectus d'introduction en bourse que si les augmentations à court terme des prix de détail des carburants n'affectent généralement pas le volume de ses ventes de carburants, des périodes prolongées de hausse des prix peuvent peser sur la demande.

La crise au Moyen-Orient, en particulier les perturbations du trafic dans le détroit d'Ormuz - un point d'étranglement critique pour le pétrole au niveau mondial - a déclenché une forte volatilité, le pétrole brut ayant brièvement dépassé les 100 dollars le baril au début de l'année.

"Nous nous sommes lancés dans ce secteur parce que nous pensons qu'il résiste à la récession et qu'il n'est pas soumis à de nombreuses influences macro et micro externes", a déclaré Thomas Trkla, directeur général, lors d'une interview accordée à Reuters.

Le commerce de détail de proximité suscite beaucoup d'intérêt parce que l'activité peut être performante à travers les cycles, que les taux d'intérêt ou les prix du pétrole soient élevés ou bas, et quel que soit l'environnement politique général, a-t-il ajouté.

M. Trkla a indiqué que l'entreprise avait augmenté les marges sur les marchandises intérieures, qui sont passées de 20 % à 36 % actuellement, et qu'elle visait 41 % à terme.

Ce démarrage en fanfare est de bon augure pour d'autres introductions en bourse dans le secteur de la consommation, les cotations ayant été largement absentes en raison des taux d'intérêt élevés, de l'incertitude tarifaire et du manque d'appétit pour le risque.