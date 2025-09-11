La chaîne de magasins d'alimentation Kroger progresse après le relèvement de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de la chaîne d'épicerie Kroger KR.N en hausse de 1,75 % à 68,24 $ avant le marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles identiques , prévoyant une croissance de 2,7 % à 3,4 %, contre une prévision antérieure de 2,25 % à 3,25 %

** Augmentation de l'extrémité inférieure de la prévision du BPA ajusté annuel à une fourchette de 4,70 à 4,80 $, par rapport à la prévision précédente de 4,60 à 4,80 $

** "La croissance du chiffre d'affaires a été forte, grâce à la pharmacie, au commerce électronique et à Fresh, et nous sommes encouragés par l'amélioration des volumes dans l'épicerie", déclare le directeur financier David Kennerley

** La société dépasse les estimations pour les ventes identiques du 2ème trimestre et le BPA ajusté - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action KR a progressé de 9,2 % depuis le début de l'année